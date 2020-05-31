上交所回應政協：研引入T+0交易

上交所又表示，近期科創板申報企業逐漸增多，科創板審核任務逐步加重，將適當提高審核速度，完善並公布審核標準。

證券期貨可即日清算交割 即日買賣

現時上交所、深交所均採用T+1制度，投資者買入股份後，只能翌日再賣出。所謂單次T+0交易即是成交當日完成證券期貨清算交割，投資者可以即日買入再賣出，或者賣出再買入，兩個方向均限操作一次。

早前兩會期間，不乏人大代表及政協委員提出有關資本市場建議，而上交所回應就指出，會從完善「資本供給」和「制度供給」入手推動下一步工作。

其中在「制度供給」方面，除了制定更有針對性的信息披露政策；加大股權激勵制度的適應性，上交所還表明會適時推出做市商制度、研究引入單次T+0交易。至於 「資本供給」方面，則會建立更有效益的併購重組和再融資制度；研究推出鼓勵吸引長期投資者的制度及完善股份減持制度。

至於近期有傳會調整上證指數的編製方法，上交所稱，上證綜指推出以來，其整體走勢與宏觀經濟變化趨勢一致，近年出現指數短期走勢與經濟運行狀况存在階段性背馳的情况，上交所將研究指數編製方法的完善方案，盡量保證與現有指數無縫銜接，保證指數的連續性和穩定性。