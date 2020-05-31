機場恢復轉機過境服務 國泰：不包內地客

內地客單程票轉機間隔8小時內 仍可過境

這意味着內地仍然因應抗疫工作，嚴格執行交通對外管制。為防止新冠肺炎境外輸入確診個案，內地大幅減少國際航班數量，外國航空公司被完全停飛，而內地航空公司的國際航線，每星期只可以有一班。

據國泰之前公布，其4月客運量按年跌99.6%，全月只有1.37萬人次，即每日載客量不足500人，5月未見任何起色，每日載客量僅500人。而4月份，國泰的客運運力已減少97.3%。而雖然明天起香港機場可以恢復轉機服務，但國泰早前預期，於6月最後一星期才可能較大程度恢復運力，令全月客運運力回升至正常水平的5%。

同時，雖然市場消息指國泰研究不同重組方案自救，包括將旗下品牌「國泰港龍」併入「國泰航空」，但上星期外電路透社引述消息人士指出，內地民航局視此舉為業務擴張，加上自去年8月起民航局對國泰的審查更趨嚴格，令這個方案或因內地不允許而受阻。