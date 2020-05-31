人行論文：冀全面打通A股H股市場

該論文指出，如果A股市場進一步改革開放，最終將可實現A股和H股兩個市場的全面打通。

前行長周小川指導撰寫

這篇論文由人民銀行前行長周小川指導。文章發現，宏觀因素對交叉上市的AH股溢價影響顯著，而滬深港通提高了A股市場的價格發現功能，並減弱了美元匯率相對於基礎價格對兩市股價的影響。

文章指出，以上發現顯示，對冲匯率風險是投資H股的主要原因之一，而提高人民幣匯率彈性是中國金融市場進一步開放的核心內容。由於港幣匯率形成機制與人民幣不同，內地投資者購買H股，相當於額外承擔了港幣的匯率風險，而由於香港的聯繫匯率制度，這也相當於在購買股票基礎上附加購買了美元外匯期貨，投資人獲得的回報取決於H股和美元在相應時間中的表現；同理，海外投資者購買A股也相當於購買了人民幣期貨。

提高人幣匯率彈性是核心內容

文章認為，如果A股市場透過改革開放，規則與國際進一步接軌，投資者結構更加成熟，那麼A股與H股的溢價將可能進一步收斂，因交叉上市的AH股，其基礎價格相同。在A股更加成熟的條件下，政策制定者可以允許部分溢價不大，例如5%至10%之間的股票在兩市間套戥，以收窄差價。

同時，文章指出，當A股市場成熟到一定程度，以及人民幣匯率彈性亦進一步擴大，這種套戥試點也可以相應擴大，而最終是A股和H股的全面打通，以至中國與國際金融市場的融合。