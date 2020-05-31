雲遊辭退核數師 批永無止境索資料

換走羅兵咸永道 擬改委中匯安達

雲遊還指出，公司在「經過長時間的準備及包容後」，認為繼續永無止境滿足羅兵咸永道索取資料的要求，可能不符合本公司的利益，認為此舉並不合理，並可能進一步延長2019年財報的落實時間。雲遊還指出，繼續無了期與羅兵咸永道周旋及支付巨額費用、提供大量分析但最終未能刊發經審核報告，將令公司及股東利益受損。

雲遊並沒透露「未能滿足」羅兵咸永道的緣由及對方索取什麼資料，不過據公司早前披露，去年10月底，雲遊前主席、首席執行官李魯一因涉足內地P2P借貸平台北京海投匯被查，同年11月辭任，並由TOM.COM副總裁韓軍接手。但早前公司發現旗下網絡細額貸款業務「雲客」，未能取回約4100萬元人民幣的貸款；新收購的VR遊戲業務亦被發現有可疑交易。本月初雲遊三位獨立董事侯思明、趙聰及尹宸賢亦跳船，三人炮轟公司董事會公正性及獨立性，但公司一一否認。侯思明表示，公司近期在全體獨立非執董反對下，委任兩名額外獨立非執董。尹宸賢更形容，其意見遭到無理漠視及忽視。