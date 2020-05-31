受惠中美摩擦 中芯今年升四成

憧憬成華為「最強後備代工商」

上月初，中芯便宣布打算在上海科創板上市，集資用作其上海晶圓廠生產線的擴充，之後在5月中旬，更獲得國家集成電路基金二期和上海集成電路基金二期分別注資15億美元（約117億港元）和7.5億美元（約58.5億港元）於旗下子公司中芯南方，而中芯南方的主要資產就是上述的上海晶圓廠，換句話說，為了這個晶圓生產項目，國家隊注資了175.5億元，連同以前國家集成電路基金一期和上海集成電路基金一期的注資，這兩個國家級及地方級基金持有中芯南方約61%股權，而中芯國際持股則降至38%。

代取台積電成華為5G晶片代工存疑

之所以要重點支持上海晶圓廠，因為這是中芯現時可量產14納米晶圓的生產線，據中芯表示，其目標是要將每月產能由6000片增加至35000片，以滿足未來的集成電路晶圓代工生產需要。而由國家隊持多數股權，亦意味着這項目的重要程度。

然而，在美國制裁下，中芯是否能代取台積電為華為的5G晶片代工卻存疑，以華為5G智能手機所採用的「麒麟820」、「麒麟990」等系列晶片為例，均需要以台積電7納米製程技術生產，中芯的14納米技術去年才正式量產，7納米技術只是剛起步，雖然公司曾稱可以在今年底或明年實現7納米技術量產，但其向荷蘭訂購的一部極紫外光（EUV）光刻機卻遇上阻礙。

而這部光刻機正是7納米製程的最關鍵設備，如果中芯採用次一級的深紫外光（DUV）光刻機，7納米製程已是這種光刻機的極限，更何况就算讓中芯用DUV光刻機克服了7納米技術，但5G下一階段需要的3納米甚至更高製程技術，中芯將會望塵莫及。