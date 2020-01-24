特朗普措施被指「雨點小」ADR反彈 比例指數升233點 短線或「夾」淡倉

明報記者 李哲毅

白宮記者會原定在香港時間周六凌晨2時舉行，但特朗普遲到逾半小時才現身發表講話，恒指夜期在凌晨3時收市，最終收報22,897點，低水64點。而特朗普宣布針對中國新政策時，道指曾挫368點，但臨近尾市反彈，港股ADR更跟隨大市上升，按比例計算，港股ADR收報23,194點，升233點或1.01%，未有受特朗普的「針對中國」言論掀起恐慌。

阿里ADR較港收市升3.44%

主要港股ADR普遍見升，內地兩大科網巨頭阿里巴巴（9988）及騰訊控股（0700）做好，阿里ADR折合報200.99元，較港收市升3.44%；騰訊折合報421.03元，升2.59%；市場繼續炒作中概股來港第二上市，也刺激港交所（0388）ADR向上，折合報273.14元，較港收市高1.09%。三桶油的ADR同樣向上，中石化（0386）、中海油（0883）及中石油（0857）分別較港收市高2.62%、2.50%及1.40%。

龐寶林：港成中美角力磨心

美股市場反應平靜，有別於港股近期動盪，但東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，香港成為中美角力磨心，後市「港股表現一定唔好」，不過個別股份有炒作機會，例如中概股網易、京東來港第二上市，預料將刺激新股市場。龐寶林又指出，特朗普推出反制措施力度較預期弱，對香港的實際影響不如想像般大，估計港股短線或會「夾淡倉」反彈，6月下旬則視乎內地當局會否披露更多港區國安法細節，以及香港本地及美國反應。

耀才：隨時下試21000點低位

耀才證券研究部總監植耀輝則認為更多中概股來港第二上市，有利港交所股價表現，他提到，雖然特朗普宣布多項針對中國的措施，但未有披露太多細節，面對政策不確定，不利市場氣氛，亦使港股吸引力減少。植耀輝又表示，恒指在「五窮月」已跑輸外圍大市，其他地區股市陸續炒作疫後復蘇，但港股早已消化相關利好消息，現時本港政治因素無法量化兼變數太多，隨時有機會下試22,000點甚至3月21,000點的低位。