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經濟
2020年5月30日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
憂美制裁 港股沽空率20%破紀錄 五窮月應驗 14本地藍籌股累跌一成
吉利失守配股價 大和：集資因中美關係惡化
首季內地客新做保費按年瀉58%
按證：擔保計劃獲利息補貼昨起生效
新申請按揭宗數按月跌17%
憧憬染藍 阿里流通市值兩月飈660億 分析估計權重將不止3% 美團料更高
網易：集資擬增強海外遊戲
移卡超購逾640倍 暗盤潛水8%
易還鬧羅生門 公司指增董事議案失效
梁振英批匯豐未就國安法表態
包浩斯發盈警 虧損將增至2.1億
反駁沽空機構指控 天能復牌跌4%
蘋果首加盟天貓618促銷 同用天貓優惠券 iPhone 11系列八折售
Tesla績佳 馬斯克首獲股權獎勵
雷諾全球裁1.5萬職位 法國本土削10%
太古城誕新樓王 海景複式4030萬沽 呎價逾3.15萬雙破頂 國安法公布前成交
威露士母企創辦人7698萬購峻源特色戶
CCL逼近180點 3個半月新高
利奧坊‧曦岸2房破千萬 項目新高
火炭工業地招標 可建近94萬呎
旺角150呎地舖3680萬沽 7年實蝕800萬
陸振球：外資唱淡誠哥投地 誰對後巿有信心？
周末睇樓好去處
利奧坊‧曦岸 的骰單位攻上車收租客
藝綠會所打造城市綠洲
恒地利奧坊王國 共涉百萬呎樓面
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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