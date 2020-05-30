陸振球：外資唱淡誠哥投地 誰對後巿有信心？

【明報專訊】早前基金經理蔡金強指香港亂局並非中港或中台矛盾造成，而是中美互鬥的結果，最近中國在兩會宣布推出港區國安法，美國以威脅撤除香港關係法作回應，港股除受壓更錄得歷來最大的沽空額和最高的沽空比率，至於中原樓價指數或因滯後關係仍未反映，但已有外資大行如摩根大通估計香港會有大批外籍人士撤走而將會引發大量樓宇沽盤。
摩根大通發表研究報告指出，現在市場其中一個憂慮，乃是香港居住外國人會否因失信心而離港，並指以2016年人口統計顯示，未計外籍傭工，香港的外國人口多達24.7萬人，如果半數將離港，而這些外籍家庭平均自置物業比率是30%，即意味這些外籍人口將沽售合共37,050個單位，以平均呎價19,871元及平均單位面積650方呎計，涉及走資規模將達4785億元。
摩通：外籍人口或離港 掀賣樓潮
筆者覺得，摩根大通的研究是否成真，最重要是會否有半數外國人選擇離開香港，如果是因為港區國安法，那是否反映在港的外國人有多達一半是將會擔心違反港區國安法，又或只是摩根大通的研究員對香港的外國人有特別了解，還是只是外國人自己嚇自己？筆者最有興趣的是，將來公布的港區國安法，如和新加坡類似法例相比，會是更嚴還是相對寬鬆，而新加坡歷來又有多少在該國居住的外國人是提心吊膽？
外資大行估計港區國安法或會嚇走大量外國人，但一向被視為消息靈通的李嘉誠家族，旗下長實（1113）卻在上周中國將公布推出港區國安法前夕以49億元投得安達臣道首置地，相對先前啟德有商業地流標，以及高銀金融（0530）蝕賣啟德地皮，便顯得李嘉誠家族對香港地產巿場後巿有信心。
一來，長實多年沒投地，卻在近期全球疫情仍嚴峻，地緣政治升溫和香港又見亂局的時間出手，對穩定香港的經濟和樓巿有積極作用，而李氏父子除了買地，近期也多次增持長實的股票，而今次投得首置盤地皮，屬政府首次推出同類地皮，如果流標，其實不利香港青年可以用較低價錢上車買樓。相對外資行發表嚇人的研究報告，大家認為香港前景暗淡，還是反而仍可看好？
其實除了摩根大通，今次西方輿論界反應強烈，BBC、《衛報》、《紐約時報》在報道時，都不約而同用到「香港的末日」（the End of Hong Kong）這強烈字眼；《華盛頓郵報》則形容為「香港自治的喪鐘」；《泰晤士報》社論更指香港一國兩制的終結為西方響起警號，不團結抵抗中國就會逐個被擊破云云。這令筆者想起在1995年香港離回歸中國前兩年，西方《財富雜誌》（Fortune Magazine）便曾以「香港之死」（The Death of Hong Kong）作封面故事，之後香港股樓卻大升，之後雖出現亞洲金融風暴，但香港也能挺過去而經濟再創高峰。
英放寬持BNO逗留 或意在減赤
當美國強烈不滿推出港區國安法，英國也在放風會將港人持有BNO護照可逗留英國半年時間延至1年，有朋友分析，由於持有BNO護照的港人一定是在1997年前已出生，所以至少已23歲或以上可以工作，而一些更年長者更可能已累積了相當財富，如能吸引這批人移居到英國，對備受疫情肆虐的英國經濟可能大有幫助。
事實上，過去四分之一個世紀，英國政府只有3年沒有財赤（見圖1），最近因疫情要救巿，相信今個財政年度的財赤會出現破紀錄的增幅，則若其真的延長持BNO港人可逗留英國時間長達1年，到底是幫港人，還是着眼於港人財富可幫助減赤？
另外，自英國公投脫歐以後，移民英國去工作的人數逐年減少（見圖2），亦即是人才流失，吸引BNO港人到英國如又可工作的話，則既可補人才缺口，也會多了一班人交稅。不過，如打算去英國長住甚至工作，則要留意當地打工的收入最高稅率可達45%（見圖3），遠高於香港最高邊際稅率僅為17%，還有根據英國稅法，如在同一課稅年份在當地居住多過183日（讀書可能除外），便要以英國居民身分繳稅，隨時在香港的收入可能要雙重繳稅，兩地合併的邊際稅率有可能高達62%！
疫情下英國對港人吸引力大減
朋友說，自英國疫情失控之後，除了政治理由，英國對港人的吸引力已大減，因如逗留該國又再遇上重大疫情，比留在香港中招機會會大得多，更重要如不幸中了招，要醫院肯收你治療也不容易，如考慮生命最重要，英國未必是適合安身立命之地。當然，也有香港人對投資英國物業有興趣，而英國近年樓價也算穩定（見圖4），不過投資還投資，和是否要移居當地是兩回事。朋友又發現，如擁有BNO並以此入境馬來西亞，可在當地逗留長達90天，而持中國香港特區護照只能逗留約1個月，如不想申請第二家園計劃，續期BNO然後以大馬作為退休地方也不錯，而大馬之中，檳城的醫療設施堪稱大馬第一，其他一早已是長時間新冠肺炎零感染。