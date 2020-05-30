陸振球：外資唱淡誠哥投地 誰對後巿有信心？

摩根大通發表研究報告指出，現在市場其中一個憂慮，乃是香港居住外國人會否因失信心而離港，並指以2016年人口統計顯示，未計外籍傭工，香港的外國人口多達24.7萬人，如果半數將離港，而這些外籍家庭平均自置物業比率是30%，即意味這些外籍人口將沽售合共37,050個單位，以平均呎價19,871元及平均單位面積650方呎計，涉及走資規模將達4785億元。

摩通：外籍人口或離港 掀賣樓潮

筆者覺得，摩根大通的研究是否成真，最重要是會否有半數外國人選擇離開香港，如果是因為港區國安法，那是否反映在港的外國人有多達一半是將會擔心違反港區國安法，又或只是摩根大通的研究員對香港的外國人有特別了解，還是只是外國人自己嚇自己？筆者最有興趣的是，將來公布的港區國安法，如和新加坡類似法例相比，會是更嚴還是相對寬鬆，而新加坡歷來又有多少在該國居住的外國人是提心吊膽？

外資大行估計港區國安法或會嚇走大量外國人，但一向被視為消息靈通的李嘉誠家族，旗下長實（1113）卻在上周中國將公布推出港區國安法前夕以49億元投得安達臣道首置地，相對先前啟德有商業地流標，以及高銀金融（0530）蝕賣啟德地皮，便顯得李嘉誠家族對香港地產巿場後巿有信心。

一來，長實多年沒投地，卻在近期全球疫情仍嚴峻，地緣政治升溫和香港又見亂局的時間出手，對穩定香港的經濟和樓巿有積極作用，而李氏父子除了買地，近期也多次增持長實的股票，而今次投得首置盤地皮，屬政府首次推出同類地皮，如果流標，其實不利香港青年可以用較低價錢上車買樓。相對外資行發表嚇人的研究報告，大家認為香港前景暗淡，還是反而仍可看好？

其實除了摩根大通，今次西方輿論界反應強烈，BBC、《衛報》、《紐約時報》在報道時，都不約而同用到「香港的末日」（the End of Hong Kong）這強烈字眼；《華盛頓郵報》則形容為「香港自治的喪鐘」；《泰晤士報》社論更指香港一國兩制的終結為西方響起警號，不團結抵抗中國就會逐個被擊破云云。這令筆者想起在1995年香港離回歸中國前兩年，西方《財富雜誌》（Fortune Magazine）便曾以「香港之死」（The Death of Hong Kong）作封面故事，之後香港股樓卻大升，之後雖出現亞洲金融風暴，但香港也能挺過去而經濟再創高峰。

英放寬持BNO逗留 或意在減赤

當美國強烈不滿推出港區國安法，英國也在放風會將港人持有BNO護照可逗留英國半年時間延至1年，有朋友分析，由於持有BNO護照的港人一定是在1997年前已出生，所以至少已23歲或以上可以工作，而一些更年長者更可能已累積了相當財富，如能吸引這批人移居到英國，對備受疫情肆虐的英國經濟可能大有幫助。

事實上，過去四分之一個世紀，英國政府只有3年沒有財赤（見圖1），最近因疫情要救巿，相信今個財政年度的財赤會出現破紀錄的增幅，則若其真的延長持BNO港人可逗留英國時間長達1年，到底是幫港人，還是着眼於港人財富可幫助減赤？

另外，自英國公投脫歐以後，移民英國去工作的人數逐年減少（見圖2），亦即是人才流失，吸引BNO港人到英國如又可工作的話，則既可補人才缺口，也會多了一班人交稅。不過，如打算去英國長住甚至工作，則要留意當地打工的收入最高稅率可達45%（見圖3），遠高於香港最高邊際稅率僅為17%，還有根據英國稅法，如在同一課稅年份在當地居住多過183日（讀書可能除外），便要以英國居民身分繳稅，隨時在香港的收入可能要雙重繳稅，兩地合併的邊際稅率有可能高達62%！

疫情下英國對港人吸引力大減

朋友說，自英國疫情失控之後，除了政治理由，英國對港人的吸引力已大減，因如逗留該國又再遇上重大疫情，比留在香港中招機會會大得多，更重要如不幸中了招，要醫院肯收你治療也不容易，如考慮生命最重要，英國未必是適合安身立命之地。當然，也有香港人對投資英國物業有興趣，而英國近年樓價也算穩定（見圖4），不過投資還投資，和是否要移居當地是兩回事。朋友又發現，如擁有BNO並以此入境馬來西亞，可在當地逗留長達90天，而持中國香港特區護照只能逗留約1個月，如不想申請第二家園計劃，續期BNO然後以大馬作為退休地方也不錯，而大馬之中，檳城的醫療設施堪稱大馬第一，其他一早已是長時間新冠肺炎零感染。

[陸振球 樓市解碼]