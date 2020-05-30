火炭工業地招標 可建近94萬呎

翻查資料，政府推售較大面積的工業地，要追溯至1995年推售鴨脷洲海旁道工業地，該地皮面積達18.05萬方呎，預計上述地皮為近20年來最大規模的工業官地。綜合業界人士估計，火炭工業皮估值32.85億至37.54億元，預計每方呎樓面地價約3500至4000元。

嘉民中央紡廠申建11萬呎新式工廈

此外，外資基金嘉民集團（Goodman Group）持有的荃灣香港中央紡織1至5廠，陸續申請發展。城規會文件顯示，嘉民集團就中央紡織2廠申請以11.4倍作發展，擬建一幢20層高的新式工廈，總樓面約11.09萬方呎。申請人指出，沿着半山街劃設一條3米寬的「非建築用地」，以擴闊現有行人路，另沿着西南面地段界綫劃設一條4.5米寬行人通道通往沙咀道。資料顯示，嘉民集團去年已就中央紗織1廠，申請重建1幢21層高、非污染性工廈，總樓面約57萬方呎，並於去年底獲城規會通過其發展。