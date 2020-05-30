利奧坊‧曦岸2房破千萬 項目新高

THE RICHMOND實呎4萬破頂

另同系西半山THE RICHMOND，新近以727.6萬元售出2樓B室，屬實用181方呎連平台開放式特色戶，實呎4.01萬元，創項目呎價新高，據悉買家為海外華僑。

同區新地（0016）牽頭西半山巴丙頓山，亦上載新價單涉24伙，最高12.5%直減折扣，最貴售價、呎價為21及22樓頂層B室，實用1604方呎連天台和平台，折實價8501.2萬元、折實呎價5.3萬元，售出將創項目新高；新地安排下周二推售其中9伙。

巴丙頓山特色戶呎價高見5.3萬

萬科香港的長沙灣The Campton，日前首輪推售188伙清袋後，以折實均呎18,707元加推47伙，安排下周二（6月2日）次輪發售94伙，另11伙下月12日招標。

項目新加推的47伙，包括屬首推的3房連平台戶等，維持最高16%折扣，折實價676.2萬元起，撇除景觀坐向因素，較上張價單提價約3%。另周四晚以折實平均逾3萬元首推68伙的英皇（0163）西半山半山捌號， 過去兩日共售31伙。

成交紀錄冊顯示，採用即供付款的買家涉16伙（折扣率6%），佔整體成交宗數約52%。

The Campton下周二次輪賣94伙

百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯，透過招標售出7座3樓A室，屬實用1625方呎4房戶，成交價3152.5萬元（連車位）、實呎1.94萬元，買家成交期180日。國際集團發展的西貢洋房項目尚林，推出3年來首錄成交，以4438萬元售出E屋，實用2068方呎、實呎2.14萬元，買家成交期360日。