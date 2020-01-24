CCL逼近180點 3個半月新高

收復今年跌幅 重返去年底水平

港島指數最新報187.63點，創21周即約5個月新高，按周升1.32%；九龍區指數報179.29點，創6個月新高，按周升1.57%，升幅為7周最大；新界東指數報190.05點，創9周、即逾兩個月新高，按周升0.45%；新界西指則報162.91點，按周跌1.32%。

值得留意，近日國安法公布後對樓價的影響，料於6月下旬公布的CCL才開始反映。

官方樓指疫情下首4月跌0.8%

另差餉物業估價署昨日公布，今年4月份私宅售價指數報376點，較3月份的376.5點，按月跌0.13%；在疫情下今年首四個月累跌0.8%，若按年比較則跌4.1%。

私宅售價指數對上一個高位是去年5月錄得，當時報396.9點，即今年4月份指數較高位低5.3%。

租金指數連跌8個月 累跌一成

私宅售價跌幅輕微，但租金跌幅則較大，私宅租金指數今年4月份報180點，較上月182.5點，按月跌1.37%，疫情下今年首四個月累跌5.1%，有關指數是自去年8月錄得200.1點後，連跌8個月，累跌10%。

若按單位面積劃分，中小型及大型單位的租金指數按月亦錄下跌，A至C類中小型單位租金指數報183.5點，按月跌約1.4%，而D及E類單位租金指數最新報146.9點，按月跌0.6%。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，樓價隨疫情變化而走勢反覆，預期下次公布的5月份售價指數將回升，但陳亦認為，本港最新的政治及經濟氛圍瞬息萬變，且更進一步涉及中美兩國角力的國際層面，料將轉趨觀望，令原先預期向好的樓市，恐再次波動及趨向不明朗。