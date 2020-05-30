太古城誕新樓王 海景複式4030萬沽 呎價逾3.15萬雙破頂 國安法公布前成交

明報記者 張允亭

罕有特色戶向來價值不菲。美聯區域經理范浩銘表示，上述頂層複式戶實用面積1277方呎（建築面積1408方呎），屬3房1套連工人套間隔，雖然內籠裝修平實，但景觀最「煞食」，無論位處下層客飯廳及睡房，以及上層的天台，均坐擁開揚的維港海景，盡覽港九市區景致；而通過內置樓梯拾級而上，可到達家庭偏廳及天台。

永倫集團34年前175萬買入

據悉，上述原由有多項收租物業的已故「收租王」倫志炎或相關人士旗下永倫集團持有，早前以每月7.8萬元租出，其後叫價4800萬元放盤，經議價後，最終減至4030萬元沽出，減幅為16%。原業主於1986年以約175萬元購入，持貨34年，帳面賺3855萬元，物業升值逾22倍。區內代理指，目前市場再無同類複式戶放盤。至於太古城對上一個新高價紀錄為海棠閣高層A室，實用面積1114方呎，曾於2018年6月以2950萬元易手，實呎26,481元，與上述新成交價相差1080萬元或37%。

較對上紀錄高近四成

與此同時，公營房屋做價亦節節上升。將軍澳公屋景林邨迷你戶以每實呎2萬元易手，為全港公屋首次衝破2萬元水平。香港置業高級聯席董事林浩德指，景林邨6座高層28室，實用面積153方呎，開放式間隔，本月中於已補地價市場以313萬元沽出，實呎20,458元，呎價創全港公屋新高。不過，按單位原業主於2017年8月以235萬元（已補地價）購入價計，轉手帳面賺78萬元或33%，但由於持貨不足3年，須支付31萬元的額外印花稅，故實際上獲利約40萬元或17%。

呎價首破2萬 景林邨誕公屋王

另外，香港仔居屋雅濤閣有未補地價2房單位以新高價易手。中原高級分區經理吳景新表示，雅濤閣1座高層F室，實用面積422方呎，2房間隔，以596萬元獲綠表客承接，實呎14,123元，成交價繼本月初後、再打破屋苑未補地價市場最高價紀錄。原業主2007年10月139萬元未補價購入，帳面獲利457萬元或約3倍。屋苑本月初，亦有一個2房戶以587萬元於未補價市場易手，是次為月內第二度刷新屋苑同類市場新高價紀錄。