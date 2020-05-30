雷諾全球裁1.5萬職位 法國本土削10%

雷諾擬透過自願離職、內部調配和再培訓等方法，在法國裁減接近4600個職位，相當於其法國員工總數約10%；其餘逾1萬個職位將在全球其他地區裁減。

棄雷諾合併 日產亦降20%產能

雷諾目前在全球僱用約18萬名員工。在重組措施下，雷諾到2024年的全球產能將由去年的400萬輛降至330萬輛，並暫停在摩洛哥和羅馬尼亞的產能提升計劃。

雷諾董事長Jean-Dominique Senard稱，相關整頓對於確保雷諾的可持續性及長期發展至關重要，在聯盟伙伴的支持下，雷諾將能實現目標，在未來幾年成為汽車工業的主要參與者。維持與雷諾結盟關係、但反對雙方合併的日產，也計劃削減20%產能來提振利潤。法國政府是雷諾單一最大股東，擁有15%股份，現正就一筆50億歐元（約431億港元）的貸款擔保與雷諾談判。

滴滴出行39億融資 軟銀領投

此外，召車平台滴滴出行表示，在由軟銀（SoftBank） 願景基金2期（Vision Fund 2）領投的新一輪融資，為旗下的自動駕駛公司籌集到超過5億美元（約39億港元）資金。這是滴滴自動駕駛業務獨立分拆後的首輪融資，也是內地自動駕駛公司獲得的單一最大筆融資。

滴滴出行於2016年開始研發自動駕駛技術，並於去年獨立分拆該部門。滴滴自動駕駛已在北京、上海、蘇州，以及美國加州獲得路面測試許可。滴滴將利用新資金擴大對自動駕駛、車路協同及相關AI技術的研發。此外，滴滴也將深化與汽車上、下游產業合作，加快量產進程。

（綜合報道）

[國際金融]