Tesla績佳 馬斯克首獲股權獎勵

行使價每股350美元 現帳面可賺逾60億

特斯拉股票在周四的收市價為805.81美元，而馬斯克可用每股350.02美元的折扣價購買入這些股份，意味其賬面收益達7.75億美元（ 約60.45億港元）。暫未知馬斯克是否已行使認股權，不過即使他已行使認股權購入股票，他仍須持貨5年才能出售。倘特斯拉的股價升勢持續，這筆獎勵將繼續升值。

6個月維持千億美元市值

馬斯克並沒有底薪，根據他與特斯拉董事會在2018年訂立的薪酬協議，只有在特斯拉的業績或股價達到一定水平，他才可按獎勵計劃認購股份。這些認股權分12個階段發放，若要獲取首批認股權，特斯拉的平均市值須在6個月內維持在1000億美元水平，且4個季度的平均收入達200億美元，又或息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）達15億美元。

此後特斯拉的市值每遞增500億美元，且公司收益達到一定程度，他可再獲發另一批認股權。每次獲發的認股權數量，相當於特斯拉流通股總數的1％。

該薪酬協議將於2028年結束，倘特斯拉屆時的市值達到6500億美元，並達到特定的績效標準，馬斯克將取得全數12批合共約2030萬股的認股權，成為美國史上獲得最多認股權獎勵的企業高層。

馬斯克在2018年訂定薪酬協議時，特斯拉市值約為594億美元。截至5月初，馬斯克擁有特斯拉約18.5%股份，市值約240億美元（約1872億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]