蘋果首加盟天貓618促銷 同用天貓優惠券 iPhone 11系列八折售

SE系列減價 提供免息分期

中美緊張形勢升溫，市場關注美國總統特朗普凌晨針對中國的發言，道指早段跌約200點，歐洲股市普遍下滑。國際油價午夜前跌約1%。美聯儲主席鮑威爾昨表示，聯儲局向中、小企貸款的計劃，可望即將啟動。

特朗普針對中國發言 道指早段跌

蘋果天貓官方旗艦店與蘋果官網一樣，為蘋果官方自營，但蘋果官網和蘋果門店未參與此次活動。

以往蘋果在內地的減價活動，通常透過第三方經銷商進行，而非直接調整官網售價。若在今次促銷活動向蘋果天貓官方旗艦店購買一部128GB的iPhone 11，其原價為5999元，只要任意跨店再購買1元商品，跨店滿減優惠（每買滿300元減40元）將達800元，再疊加其他優惠券，最終付款僅需5050元。

業界分析認為，由於蘋果快將發布秋季新機，今次減價可能是為了把舊機清庫存，而且受疫情影響，增加資金周轉為上策。大中華區上季收入按年跌7.4%至94.55億美元。

分析：清庫存迎新iPhone

不過迹象顯示，蘋果在內地的銷售開始復蘇。市場調查機構CINNO Research數據顯示，蘋果4月在中國賣出逾390萬部iPhone，較3月的150萬部增長1.6倍。其中新上市的iPhone SE，為上月的390萬部銷量貢獻接近25%。

「天貓618」由6月1日起，直至20日舉行。阿里巴巴原預計會發放逾100億元消費券及補貼，現最新追加40億元消費券。而天貓方面形容，這是「有史以來最大折扣」，參加的商家達10萬，較去年增長1倍。

（綜合報道）

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