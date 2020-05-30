反駁沽空機構指控 天能復牌跌4%

集團指不存在少計經銷商返利

對於被質疑誇大產品單價和銷量，集團指出，天能電池2018年在新車配套市場中銷售的普通電池每隻平均價格約117元（人民幣‧下同），與向客戶愛瑪科技、雅迪集團的銷售均價有差異是銷售產品結構佔比不同所致，不存在收入和利潤虛報的情形。同時，集團澄清天能電池2019年與雅迪控股的交易真實、準確，不存在誇大銷量的情况，在2019年天能電池對雅迪控股包括其下屬各子公司的銷售金額合計約為10.97億元，其中銷售鉛蓄電池金額約為10.8億元，數量約1200萬隻，

上述銷售規模與天能電池發貨物流記錄、雅迪控股確認的結算對帳單，以及雅迪控股的回款金額等印證。天能電池又指，向控股公司宣派的股息均是真實的，宣派的股息高於公司向其香港股東支付的股息具有合理性。天能動力在遭沽空機構狙擊當日（5月27日）跌7.3%後停牌，昨日午市正式復牌後，曾一度高見10.6元，但其後倒跌，收市跌4.39%，報7.84元，成交達3.49億元。