移卡超購逾640倍 暗盤潛水8%

一手中簽率10% 申請75手穩獲一手

然而，移卡暗盤表現潛水。據富途數據，該股一度升兩成，最高曾見20元，不過其後轉跌，收市報15.3元，較招股價16.64元跌8.05%。若以一手400股計，每手帳面蝕536元，全日錄4521.7萬元成交。另一交易平台耀才，情况大致相同。該股開市見17元，較招股價升2.16%，其後轉跌，全日收報15.8元，較招股價跌5.05%，錄得2559萬元成交，以一手400股計，每手帳面蝕336元，錄得2559萬元成交。

移卡以每股16.64元定價，為招股價上限。由於公開發售部分超額認購641.38倍，故已啟動重新分配程序，總數3948.96萬股已由國際發售重新分配至香港公開發售，重新分配後，公開發售股份數增至4936.24萬股，集資淨額為15.28億元。根據公司招股書，約20%集資款項用作於中國及海外市場實施銷售、營銷計劃，以擴展客戶群及增加交易量；約35%用作擴展其科技賦能商業服務供應；另有35%用作提升研究及科技實力，餘下款項將用作營運資金。