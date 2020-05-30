網易：集資擬增強海外遊戲

資料顯示，網易今年首季純利錄得35.5億元（人民幣‧下同），純利率錄得20.8%。公司去年出售旗下電商考拉予阿里巴巴（9988），若不計考拉去年業績，首季純利按年升三成。

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網易此次上市集資用途圍繞遊戲業務，包括豐富海外市場在線遊戲，增強研發及遊戲設計能力，投資國際遊戲開發商及IP（知識產權）等。

今年首季，網易遊戲業務收入錄得135.2億元，佔總收入79%，按年升14%。季內搜尋引擎「網易有道」收入錄5.4億元，按年升1.4倍。創新業務及其他收入錄得30億元，按年升28%。

初步資料中，亦附有網易創始人兼首席執行官丁磊的「公開信」，他在信中表示，網易過去6年堅持向股東派季度息，未來公司將會保持年輕、立足中國。

他解釋，網易員工平均年齡一直保持在29歲以內，未來要「永遠保持29歲」，大量挖掘年輕人才。他又稱，網易早年「出海」成績不錯，現時需要更大的舞台來實現其願景，因此將會立足中國。

他於信末表示，網易未來會堅持互聯網精神，稱「我們不是一家只想着賺錢的公司，請所有投資人理解並支持」。