憧憬染藍 阿里流通市值兩月飈660億 分析估計權重將不止3% 美團料更高

明報記者 馬迪帆

投資者搬倉回港 涉逾3億股阿里股份

截至3月底，阿里於香港註冊、存於CCASS的股票約為48億股。恒指公司網誌指出，當時花旗的35億股阿里持倉，幾近全數屬用於發行美國預託證券（ADR）的基礎證券，相當於最終阿里流通股份僅13億股。

但根據最新數據，花旗持倉已減少至31.6億股，由於同時存於CCASS阿里股數變化不大，意味已有投資者將阿里ADR轉換為港股，涉及約3.4億股。以昨日收市價194.3元計算，阿里在港的流通市值在兩個月內已增加逾660億元。

美團股價新高 流通市值現逼7500億

不過，即使計入近期的股數變動，阿里5月流通市值也估計僅有3100億元，而美團（3690）股價一路破頂，其流通市值現已達近7500億元，遠遠將阿里甩在身後（見表）。恒指公司昨日網誌則未有提及美團、小米（1810）佔指數的估計權重。網誌僅表示，將在8月季檢開始考慮納入WVR及第二上巿公司，「現在認定阿里必然染藍始終言之尚早」，屆時委員會將對各公司進行分析，經商討後方可敲定。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，雖然初步公布阿里「染藍」權重僅3%，但已經有股東頻繁將美股轉為港股，至8月其流通市值及比重均有希望繼續提升。

植耀輝又表示，即使最後在納入權重上有差異，也不認為阿里就會因此「跑輸」美團。

券商看好阿里股價追落後

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則表示，市場應對阿里佔恒指比重有所預期，不認為股價會因權重上的落差而「插水」。他表示，近期股價受壓因素主要仍是美國對中概股態度收緊，但中期而言依然睇好阿里。阮子曦表示，天貓下月的大型購物節「618」已開始造勢，不少主播的「presale」已經錄得大幅成交。同樣有「618」購物節的京東將來港上市，阮子曦則認為，兩電商巨頭定位、路線仍有不同，雖然一定會與阿里產生競爭，但市場未必要二選一。