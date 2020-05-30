新申請按揭宗數按月跌17%

4月份涉及一手市場交易所批出的貸款減少23.9%，至59億元，涉及二手市場交易所批出的貸款增加9.1%，至207億元，轉按交易所批出的貸款，則減少9%，至59億元。H按續為市場主流，佔新批按揭比例由3月份的88.7%升至90.5%，P按佔比則由3月份的8.2%下降至6.4%。按揭貸款拖欠比率維持於0.03%，經重組貸款比率維持於接近0%。

貸款年率化後增8.7%

金管局同日公布貨幣統計數據，期內貸款與墊款總額為按月上升0.7%，其中在香港使用的貸款較上月微跌0.1%。以年率化計算，4月貸款增長8.7%。港元銀行存款總額則按月上升0.8%，港元存款及外幣存款總額分別上升0.5%及1.1%。港元貸存比率由3月底的90.1%，下降至4月底的88.7%。

本港人民幣存款按月減少1.5%，於4月底為6543億元人民幣，跨境貿易結算的人民幣匯款總額為5402億元人民幣，按月減少16.12%。