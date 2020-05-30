按證：擔保計劃獲利息補貼昨起生效

最多12個月 上限3%

按證稱，有關利息補貼將於今年6月底開始發放，其後會每月發放，補貼將適用於2021年5月底前成功遞交的新申請貸款，而利息補貼會自動存入相關帳戶，毋須另外申請。按證又指，該計劃的優化措施亦包括提高八成及九成信貸擔保產品的貸款上限，當中「八成信貸擔保產品」的每家企業貸款上限由1500萬元增加至1800萬元，「九成信貸擔保產品」則由600萬元增加至800萬元，計劃的申請資格擴展至本港上市企業，有效期為12個月。另外，「百分百擔保特惠貸款」對股權持有人提供個人擔保的要求，持股比例亦會由70%以上，降低至50%以上，與八成及九成信貸擔保產品的要求看齊。

渣打香港個人金融業務中小企業主管董美怡回應指，該行是按證「中小企融資擔保計劃」下九成信貸擔保計劃，市場份額最大的參與者，平均每宗借貸金額160萬元，「百分百擔保特惠貸款」亦收到超過千宗查詢，平均每宗申請借貸金額約200萬元。中銀香港（2388）工商金融部副總經理莊芳毅表示，已積極配合有關計劃，協助中小企應對經營上遇到的挑戰。