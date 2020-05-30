首季內地客新做保費按年瀉58%

友邦保誠首當其衝

內地訪客危疾新單保費按年下跌79.8%至3.13億元，終身壽險新單保費亦大減66%至26.1億元。由於內地訪客需要親身來港才能投保香港保單，因此內地訪客入境限制，對本港壽險業影響甚大，今年首季壽險整體新做保單保費，按年急跌27.5%至351億元，非投資相連的個人人壽及年金業務的新做保單保費按年下跌28.8%，至325億元。

過去內地訪客業務佔比較大的保險公司首當其衝，以年化新保費計算，友邦（1299）離岸業務按年下跌79.18%，整體年化新保費下跌55.28%；保誠（2378）離岸業務按年下跌69.23%，整體年化新保費下跌50.48%，兩者離岸業務佔比由去年首季超過七成，分別減至33.58%和44.08%。

撇除內地訪客以外，本地客戶新做保費為296.84億元，按年下跌16.63%。去年推出扣稅保險後的首個財政年度在3月份結束，或有助本地保險業務減輕跌幅。單計在岸業務，上季整體年金的年化新保費按年增長4.49倍，至32.64億元。保監局公告，上季扣稅年金新做保費為25億元，佔個人業務總額的7.3%，出售超過3.6萬份，過去一年則錄得保費94億元，共出售了13.3萬份。

上年共出售13.3萬份扣稅年金

今年首季有效長期業務的保費收入總額為1467億元，按年上升11%，非投資相連的個人人壽及年金業務保費收入為1244億元，上升7.3%，投資相連業務保費收入為64億元，下跌2.7%，退休計劃業務供款為139億元，上升72.7%。

本港保險業首季毛保費總額為1650億元，較去年同期上升10.9%。一般保險業務的毛保費為183億元，淨保費則為122億元按年上升7.4%。由於直接業務承保表現改善和分入再保險業務明顯轉好，整體承保利潤由4400萬元，上升至3.29億元。