吉利失守配股價 大和：集資因中美關係惡化

大和稱，根據吉利管理層說法，配股是由於中美關係緊張升溫，尤其是兩會過後有所惡化，因此集資以應對未來不明朗因素。大和認為，這個消息輕微負面，反映了汽車行業受到宏觀不明朗的衝擊，可能較該行預期為大。大和指出，受配股影響，今年吉利每股盈利將攤薄5%，但考慮到合併富豪汽車將令吉利一躍而成全球性汽車企業，因此維持16元目標價及「買入」評級不變。

中金：料為母企做儲備 維持目標價

中金則認為，吉利現金充足，從目前經營情况來看，融資需求和流動性壓力較低，而且吉利表示此次配股不涉及併購富豪汽車事項，所以估計是為母公司吉利集團做預先資金儲備，減少母公司財務壓力，由吉利承擔更多開支。但配股後吉利每股收益或將稀釋6%，使現有股東利益小幅受挫，引起市場悲觀反應。中金維持吉利目標價13.7元。

Jefferies則將吉利目標價由14.3元下調至13.4元，以反映配股令股權分薄的影響，但維持其「買入」評級。Jefferies也認為吉利配股與併購富豪汽車有關的可能性低，但其配股的時間點及稀釋每股收益帶來了不確定性，令股價短期或有波動。