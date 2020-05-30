憂美制裁 港股沽空率20%破紀錄 五窮月應驗 14本地藍籌股累跌一成

明報記者 陳子凌

恒指昨日低開351點，報22,781點，已是全日低，之後跌幅曾收窄至42點，收報22,961點，跌171點或0.7%。近數月恒指徘徊在長期上升軌邊緣，一度跌穿又回補，反映走勢未穩（見圖）。恒指全周升31點，終止三連跌；國指昨收報9561點，僅升9點。主板成交因MSCI換馬而增至1789億元。恒指夜期隨美股下挫，至昨晚11時報22,709點，低水252點。

美團升7% 沽空比率達40%

市場憂特朗普宣布制裁中國措施，港股昨日沽空金額達到369億元，較前日多130億元；沽空比率亦增加2.6個百分點至20.6%，雙雙創有紀錄新高。其中，因MSCI換馬獲上調權重的美團，雖然昨日U盤抽高，股價破頂，全日收報146.7元，升7%，但沽空比率也達到40%，沽空額亦較上日急增7倍至85億元。

至於受配股消息影響，昨日表現最差的藍籌吉利，沽空率亦高達58.16%，沽空金額22.17億元，兩隻股份的沽空率與沽空額均是上市以來最高。

另外，騰訊（0700）沽空金額亦有19.52億元，沽空比率16.27%；盈富基金（2800）沽空額17.39億元，沽空比率48.02%；平保（2318）沽空額11.07億元，沽空比率26.69%。上述5隻股份的沽空額已佔整體沽空金額逾四成。

恒指本月跌1682點 太古A挫兩成最差藍籌

而總結5月份，港股受政局不穩所困擾，累計跌1682點或6.83%，是近20年來第14次應驗五窮月魔咒。恒指成分股當中，跌幅逾一成的共有20隻，其中又有14隻為本地股。太古A累跌21%表現最差（見表），長和（0001）跌17%隨其後，領展（0823）、電能（0006）、信置（0083）、新地（0016）及長建（1038）均累跌16%。

耀才證券研究部總監植耀輝指出，5月尤其中後段受政治不明朗所影響，而後市大家最關注是特朗普會怎出手，即使最終可能雷聲大雨點小，但中美關係陷陰霾，短期內大市還是以觀望為主。