經濟

香港地產

力寶中心銀主盤逾億沽 3年貶值6%

【明報專訊】「港區國安法」公布後，商廈市道雪上加霜。市場消息指，金鐘力寶中心2座兩個合共3652方呎單位，最新由銀主以呎價約2.8萬元售出，成交價即約1.02億元，料為過去一年來首宗甲廈億元銀主盤成交。資料顯示，原業主為內地背景公司，於2017年以共約1.09億元購入，其後淪為銀主盤，最新成交價較3年前低約6%。

珍妮曲奇4750萬沽天星中心

事實上，工商物業售價下跌，吸引部分投資者入市，土地註冊處顯示，太陽娛樂（8082）主席及執行董事唐才智本月初透過公司名義購入觀塘天星中心17樓全層，面積約5687方呎，本月初以4750萬元買入，呎價約8352元；原業主為熙樂有限公司，於2012年以約3326萬元購入，帳面獲利1424萬元或42%，而熙樂的公司秘書為楊賜梅曲奇店珍妮曲奇（Jenny Bakery）創辦人，董事則為楊賜梅丈夫蕭藤彰。

銀龍飲食集團主席劉榮坡及相關人士，本月以1160萬元連購荃灣南豐中心兩單位。其中銀龍粉麵以675萬元購入南豐中心12樓一單位，原業主1991年以163萬元購入，持貨29年帳面獲利512萬元或逾3倍。劉榮坡妻子及兩名兒子持有的衡龍有限公司，斥485萬元購入同廈9樓一單位，面積461方呎，呎價約1.05萬元，原業主2007年以170萬元購入，帳面獲利315萬元或1.8倍。

海防道舖10萬租出 低高峰價九成

土地註冊處顯示，節拍鐳射影視快線本月中以月租10萬元租用尖沙嘴海防道31號地舖，面積約890方呎，呎租約112元，租約期至明年5月。上述舖位早於1997年3月由許留山以16.7萬元租用，到2013年由米蘭站租用，2015年高峰期租金加至102萬元，及後舖位由藥房承租，租金約50餘萬元，今次節拍鐳射承租的租金，除較對上一份租約低八成外，甚至比高峰期大跌逾九成。

相關字詞﹕南豐中心 海防道 銀龍 舖位減租 力寶中心 商廈銀主

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