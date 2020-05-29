經濟

香港地產

半山捌號昨沽35伙 佔首輪五成

【明報專訊】雖然全城關注全國人大通過「港區國安法」草案，以及美國是否撤銷香港的單獨關稅區地位，但新盤開售仍具承接力；昨晚首輪開售68伙的英皇國際（0163）西半山摩羅廟街半山捌號，截至晚上10時，全晚料沽約35伙，佔可售單位逾五成。另長實（1113）旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，已委託代理宣傳，意味開售部署進入直路。

The Campton加推折實均呎1.8萬

半山捌號雖然入場費較低，但折實均呎卻是近期多個全新盤中最貴，首輪開售68伙，整批折實平均呎價30,844元，實用面積181方呎開放式戶，折實入場費約489萬元，開售前累收逾200票，超額兩倍。英皇執行董事張炳強（圖）表示，看不到通過「港區國安法」草案對半山捌號銷情有影響，認為物業投資屬長線，不會因短期消息而影響買家入市。張續指，樓盤首一個多小時沽約22伙，其中約六成為開放式戶，並有一組買家購入兩個開放式單位，涉資1000餘萬元，截至晚上10時，全晚料沽約35伙，佔可出售單位總數逾五成。

其他港島新盤亦錄高價成交，新世界（0017）北角現樓柏蔚山，最新沽出1座31樓B室，屬實用面積1202方呎4房戶，成交價4817.3萬元，實呎4萬元；項目自2018年中開售至今累售592伙，套現逾148億元。

SEA TO SKY展開宣傳 料快推售

至於日前首輪銷售沽清188伙、套現14億元的萬科香港長沙灣The Campton，以折實均呎17,896元加推47伙應市，提價幅度2%至3%。項目是次加推單位，涵蓋1至3房戶，維持最高16%直減折扣，折實價659.6萬至1319.4萬元，並首度推出浴室採乾濕分離設計的3房戶，分佈於5至10樓B室，料日內上載銷售安排。

恒地（0012）營業（一）部總經理林達民表示，集團牽頭的馬鞍山迎海，近兩周售出7個特色戶和大單位，實呎1.6萬至2萬餘元，套現逾2億元；2期迎海‧星灣第19座36、37樓B室現樓示範單位，即日接受預約參觀，單位實用面積2742方呎連817方呎平台，附私家泳池，稍後推出招標。長實地產投資董事郭子威表示，集團旗下達1422伙的將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，已向代理發推廣委託信，意味樓盤將正式開展推廣，預期下月首輪銷售；另同系馬鞍山星漣海，則將即供折扣由7%增至14%。

相關字詞﹕迎海‧星灣 柏蔚山 半山捌號 英皇國際

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