經濟

香港地產

十大屋苑按月成交 逾1年來首破300宗

【明報專訊】雖然社會局勢再度緊張，但本港樓市在疫情緩和下，累積多時的購買力於本月爆發，令十大屋苑本月成交量為逾一年來首次衝破300宗，不但較上月約280宗增加一成，更屬於自去年3月以來、近14個月的高位。截至昨日，十大屋苑中有半數屋苑本月錄得成交宗數，已創逾一年新高，包括太古城、康怡花園、海怡半島、美孚新邨及沙田第一城。其中，美孚新邨本月暫錄46宗成交，是十大屋苑中成交量最多；呎價方面，亦有8個屋苑較上月錄得介乎0.8%至7.5%的升幅。

美孚新邨本月近半百宗

事實上，甫踏入5月，十大屋苑交投步伐已明顯加快，上半個月已錄187宗成交，即佔現時累計313宗的近六成。隨着多個大型新盤於本月下旬列隊開售，搶去部分客源，令二手市場交投量略為減慢，但本月整體成交量依然高企。

港島區三大屋苑的成交量均明顯反彈，康怡花園本月錄得31宗成交，不但較上月12宗急升1.6倍，成交量更屬過去6年新高；而最新平均呎價1.78萬元，亦較上月1.65萬元急升逾7%。

康怡價量齊升 6年最旺

中原分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園最新一宗成交位於F座低層4室，實用面積596方呎，屬3房間隔，以1000萬元成交，實呎16,779元；原業主於1985年以43.6萬元一手購入，持貨35年，帳賺956.4萬元或約22倍。

太古城均呎重上2萬 10個月高

與此同時，美孚新邨本月累計錄得約46宗二手成交，成交量位列十大屋苑榜首。香港置業客戶董事王英傑指，屋苑其中一宗新成交位為屋苑5期恆柏道1座低層D室，實用面積703方呎，屬3房間隔，新近以995萬元成交，實呎14,154元；原業主於1996年10月以320萬元購入，持貨至今近24年，帳賺675萬元，物業升值約2倍。

此外，龍頭屋苑太古城，本月亦有35宗二手成交，平均成交呎價20,200元，為去年7月後、相隔10個月再次重返2萬元以上水平。

相關字詞﹕二手成交 十大屋苑 美孚新邨 海怡半島 康怡花園 太古城

上 / 下一篇新聞

基金轟港交所企業WVR建議寬鬆 質疑機制有否必要 貝萊德：1股1.5投票權已足夠
基金轟港交所企業WVR建議寬鬆 質疑機制有否必要 貝萊德：1股1.5投票權已足夠
基金公會：企業WVR勢在必行 望釐清規定
基金公會：企業WVR勢在必行 望釐清規定
美團創始人王慧文減持 套現2.7億
美團創始人王慧文減持 套現2.7億
歐盟否決3英國併購 長和上訴得直
歐盟否決3英國併購 長和上訴得直
商交所前董事 入稟申海航清盤
商交所前董事 入稟申海航清盤
美國會屬會警告：內銀政策風險大 呼籲評估是否讓投資者參與投資
美國會屬會警告：內銀政策風險大 呼籲評估是否讓投資者參與投資
人行啟逆回購操作 向市場放水2400億
人行啟逆回購操作 向市場放水2400億
DYNAM：正物色擴張市佔率機會
DYNAM：正物色擴張市佔率機會
小股東要求證監查利豐私有化
小股東要求證監查利豐私有化
友邦香港2月網上查詢急增4倍
友邦香港2月網上查詢急增4倍
吉利配股集資67億
吉利配股集資67億
中生製藥首季基本純利跌14.6%
中生製藥首季基本純利跌14.6%
旅業不景 波音裁員逾1.2萬 聯合國：今年遊客將減六至八成
旅業不景 波音裁員逾1.2萬 聯合國：今年遊客將減六至八成
美對冲基金大佬 沽清巴郡持股
美對冲基金大佬 沽清巴郡持股
美首季GDP 修正跌5%比初值差
美首季GDP 修正跌5%比初值差
張兆聰：奢侈品股表現佳 普拉達逢低吸
張兆聰：奢侈品股表現佳 普拉達逢低吸
黃智慧：潤泥受惠行業需求回暖
黃智慧：潤泥受惠行業需求回暖
何民傑：疫後看重共享經濟
何民傑：疫後看重共享經濟
技術取勝：中國電信2.7元阻力不輕
技術取勝：中國電信2.7元阻力不輕
盧駿匡：五窮月兌現機會大
盧駿匡：五窮月兌現機會大
人大閉幕 政策概念股「散水」 石藥領跌藍籌 新經濟股捱沽
人大閉幕 政策概念股「散水」 石藥領跌藍籌 新經濟股捱沽
收租股全線跌 領展股息率撲5厘
收租股全線跌 領展股息率撲5厘
萬達酒店料上半年轉虧
萬達酒店料上半年轉虧
卓悅葉俊亨同名同姓借錢
卓悅葉俊亨同名同姓借錢
劉思明：熱炒股捱沽 軟件互聯網股動力佳
劉思明：熱炒股捱沽 軟件互聯網股動力佳
周顯：港股愈玩愈縮有因
周顯：港股愈玩愈縮有因
譚新強：美國面對政治三元悖論：（1）經濟 （2）抗疫 （3）打壓中國
譚新強：美國面對政治三元悖論：（1）經濟 （2）抗疫 （3）打壓中國
湯文亮：跟物業代理去投資
湯文亮：跟物業代理去投資
港人移居迪拜僅兩年成功上車 當地開支較少 員工獲按揭津貼
港人移居迪拜僅兩年成功上車 當地開支較少 員工獲按揭津貼
國安法公布後 東環買家腳軟撻訂 不足兩周損手逾30萬 原業主加價5萬再放售
國安法公布後 東環買家腳軟撻訂 不足兩周損手逾30萬 原業主加價5萬再放售
半山捌號昨沽35伙 佔首輪五成
半山捌號昨沽35伙 佔首輪五成
力寶中心銀主盤逾億沽 3年貶值6%
力寶中心銀主盤逾億沽 3年貶值6%
新地藍地紫田村項目申建96伙料獲批
新地藍地紫田村項目申建96伙料獲批
豉油街蚊型地最低入標呎價2277元
豉油街蚊型地最低入標呎價2277元