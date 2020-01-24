十大屋苑按月成交 逾1年來首破300宗

美孚新邨本月近半百宗

事實上，甫踏入5月，十大屋苑交投步伐已明顯加快，上半個月已錄187宗成交，即佔現時累計313宗的近六成。隨着多個大型新盤於本月下旬列隊開售，搶去部分客源，令二手市場交投量略為減慢，但本月整體成交量依然高企。

港島區三大屋苑的成交量均明顯反彈，康怡花園本月錄得31宗成交，不但較上月12宗急升1.6倍，成交量更屬過去6年新高；而最新平均呎價1.78萬元，亦較上月1.65萬元急升逾7%。

康怡價量齊升 6年最旺

中原分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園最新一宗成交位於F座低層4室，實用面積596方呎，屬3房間隔，以1000萬元成交，實呎16,779元；原業主於1985年以43.6萬元一手購入，持貨35年，帳賺956.4萬元或約22倍。

太古城均呎重上2萬 10個月高

與此同時，美孚新邨本月累計錄得約46宗二手成交，成交量位列十大屋苑榜首。香港置業客戶董事王英傑指，屋苑其中一宗新成交位為屋苑5期恆柏道1座低層D室，實用面積703方呎，屬3房間隔，新近以995萬元成交，實呎14,154元；原業主於1996年10月以320萬元購入，持貨至今近24年，帳賺675萬元，物業升值約2倍。

此外，龍頭屋苑太古城，本月亦有35宗二手成交，平均成交呎價20,200元，為去年7月後、相隔10個月再次重返2萬元以上水平。