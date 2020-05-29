國安法公布後 東環買家腳軟撻訂 不足兩周損手逾30萬 原業主加價5萬再放售

明報記者 張允亭

雖然整體樓市氣氛向好，但出現個別撻訂個案。市場消息指，東環5B座中層5室，實用面積484方呎，2房1套間隔，本月中獲買家以市價665萬元承接，實呎13,740元。不過，新買家有感近日社會局勢有變，對後市看法不樂觀，故近日決定撻訂離場，估計新買家已付3%訂金，連同代理佣金計，料損手約34萬元離場。單位原業主早於2015年1月以504萬元買入，原本沽出單位可獲利161萬元或32%，而昨日已重新將單位放盤，最新叫價670萬元，較本月中成交價高出5萬元或0.8%。

沙田花園3房1250萬沽 同類新高

另一邊廂，二手市場續錄高價成交。市場消息指，樓齡約37年的大圍老牌屋苑沙田花園，位於H座高層2室的單位，新近以1250萬元成交，單位實用面積1294方呎，屬3房間隔，呎價9660元，成交價創屋苑同類標準戶新高，並為屋苑今年首宗成交個案。原業主則於1991年以159萬元購入上址，帳面升值1091萬元或6.8倍。

美盈苑未補價535萬 3年升1倍

同區居屋美盈苑，有2房戶業主持貨3年，轉手大賺1倍。美盈苑中層03室，實用面積450方呎，屬2房間隔，以535萬元於居二市場成交，實呎11,889元。原業主2017年以266萬元（未補地價）向房委會一手購入上址，持貨滿3年，帳面獲利269萬元，升值逾1倍。

旺角富榮花園有3房單位於未補地價市場以今年新高價沽出。

富榮3房未補價780萬 今年新高

世紀21家天下分行經理黎振傑表示，富榮花園6座中層A室，實用面積592方呎，屬3房間隔，新近於未補地價市場以780萬元易手，實呎13,176元，成交價和呎價均為屋苑同類單位今年新高。原業主於2007年5月以188萬元（未補地價）購入，持貨至今13年，帳賺542萬元或2.9倍。

邱德根媳婦3998萬沽帝景峰相連戶

另有名人趁樓市轉旺沽貨。已故遠東集團創辦人邱德根的媳婦、邱達根妻蘇健恩持有的九龍延坪道帝景峰帝景軒7座中層A、B室相連戶，實用面積共1963方呎，以3998萬元沽出，實呎20,367元。2015年5月3600萬元購入，帳面賺398萬元或11%。