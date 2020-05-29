港人移居迪拜僅兩年成功上車 當地開支較少 員工獲按揭津貼

迪拜是阿聯酋內人口最多的城市，不少人會認為迪拜生活水平高，如非富豪難以在當地生活，Heidi卻另有一番看法。Heidi的男友Simon早於2018年時，就被調派到迪拜一間國家安全系統公司工作，而她在2019年大學畢業後，亦隨即到當地找工作。她表示，能在當地短時間內置業，主要是由於Simon的外勞津貼豐厚。由於Simon是外派職員，人工連同津貼每月收入約3.5萬，公司又另有租金及午膳等各項津貼，每月實際支出約為2500元。在沒有太多消費娛樂開支下，短短一年半的時間已成功儲得首期。

165萬買860呎單位

他們在迪拜多種商品中心（DMCC）附近，以78萬迪拉姆（約164.6萬港元），購入一個近860平方呎的公寓，即平均呎價1914元。首期方面則需繳付25%，即約41.2萬。雖然該公寓為二手物業，但因樓齡不足10年，亦只有一戶租客住過，因此內籠新淨猶如新樓。他們之所以選擇在該區置業，是由於Simon可步行至公司，而且該區治安較佳。她提醒，當地不同發展商樓價會有差異，他們選擇了當地第二大發展商Damac，因此樓價相對同區昂貴。如考慮其他發展商，同等價錢可以購入過千呎的公寓，當然會所設施及管理質素會有分別。

雖然樓價低水，不過在當地置業亦要留意不同的雜費，如決定好在當地買入物業，需要找測量師為物業評估，費用接近2000元。另外，買方亦要繳付樓價的4%作經紀佣金，以他們的物業為例，經紀佣金支出約6.6萬。當地按揭息率約為3.4厘，二人原需月供6500元，幸好Simon的公司每月提供房屋按揭津貼，因此免除了供樓開支，及水電等雜費即每月供約2000元。

當地大學生起薪與本港相若

至於Heidi的薪水則不及Simon，大學畢業後第一份工就在迪拜，現時她在當地一間企業的人力資源部任職，每月收入為7000迪拉姆（約1.4萬港元），人工與香港大學畢業生相若。「在同公司有另一位來自內地的女生，人工和我差不多，不過她沒有伴侶，目前在當地租了個牀位，租金約3000元。」Heidi指出，當地買樓較租樓划算，過往二人每年租金支出為15萬，即平均每月1.25萬。雖然一切看似美好，不過二人亦憂慮樓價會下跌，事實上，原業主早年以100萬迪拉姆（約211.2萬港元）買入該單位，後因急需套現蝕讓近47萬沽出。在全球經濟衰退及油價暴跌等因素下，二人難免會有所憂慮。

迪拜樓供過於求 料樓價續跌

「原本想過住幾年就回香港，但港區國安法令我卻步，可能未來會繼續在迪拜工作和生活。」她續指，迪拜與香港最大分別是前者較為沉悶，住所附近只有大型購物商場，不像香港會有不同類型的小店。而她的生活亦非常有規律，每天早上8時到公司，11時半準時午膳，2時回到公司工作，5時半準時下班，實際工作時間只有6小時。另外當地員工福利優厚，每工作4個月，就有20天假期。至今短短工作8個月，她已經有40天有薪年假，就算近日因新冠肺炎疫情而需要回港隔離14天，公司仍表示會為此付薪。

根據房地產研究網站Reidin.com的數據顯示，截至2020年2月，迪拜的住宅樓價指數（RPPI）按年下跌了5.01%，是連續第59個月錄得跌幅，而阿布扎比的樓價亦按年跌了6.65%。樓價下跌並非油價戰引致，而是過去當地供大於求，大量公寓過剩導致樓價下跌。根據仲量聯行MENA的數據顯示，去年當地住宅供應量超過3.5萬戶，庫存量超過55萬戶。

其他導致樓市價格下跌的原因包括2018年時，當地實施5%的增值稅（VAT），該稅適用於買入三年內落成之項目。早年，迪拜土地局亦將財產登記稅由2%提升至4%，進一步抑制當地樓市需求。

報告亦指出，當地租金收益僅屬於中等水平，以1300呎的中型公寓而言，每平方呎售價為4277元，售價為556萬元，但每呎租金約為18.56元，即每月收租2.4萬元，出租回報率為5.2厘。

明報記者 黃清瑤

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