湯文亮：跟物業代理去投資

我的投資心得有一條，就是跟着物業代理投資。假定去到某個屋苑，見唔到或者很少物業代理行，就算帶我去睇樓的物業代理都是由其他屋苑走過來的，這表示那個屋苑的成交量很低。如果買來用作自住還可以，用作投資就要再三考慮，因為當要賣走的時候就會發覺困難重重，所以，我不會在那些屋苑買樓。

買賣找大型代理 租賃選地頭蟲

如果去到某些屋苑，例如港島區太古城和九龍區黃埔花園等，有很多物業代理行，要買要賣，放租或者租住都很容易，但兩者亦有分別：如果買賣，就應該搵那些大行，話晒盤源與客源都比較多；如果租住或者放租，就應該搵那些地區小型物業代理行。他們紮根屋苑，熟悉屋苑內的出租盤，亦是他們的收入來源，而大行經常換人，大行的代理對收租盤興趣也不大，如果叫他們放租，隨時搵到一個買家將放租物業賣走。

老實說，去全世界任何地方買樓都沒有問題，但如果要賣樓，都唔知道要等幾耐。所以，咁多人喜歡在香港買樓，無他嘅，香港有4萬名物業代理，地產市道應該很暢旺才可以養得起咁多代理，如果唔知點做，不如跟着物業代理去投資。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]