譚新強：美國面對政治三元悖論：（1）經濟 （2）抗疫 （3）打壓中國

保護國民生命安全本是政府最基本責任，疫情是一次嚴峻能力測試，結果頗出人意外，最不科學化、最不尊重生命，結果感染比例最高、死亡人數和死亡率最高的，幾乎全都是西歐國家如英國、法國、意大利、瑞典、西班牙和荷蘭等，連德國也頗失敗。美國死亡率比西歐略低，但宗數就非常多，Georgia和Texas等州份急重開，感染個案再度上升。

疫情熱點轉移南半球

除此，一如傳染病學家預期，疫情熱點已轉移到南半球，包括巴西和秘魯等，中東也頗嚴重，非洲宗數也在上升，但數據不太準確。亦即是說，Covid將成為endemic，今年秋冬，極可能重回人口較多的北半球。希望真的今年底就能研發出有效疫苗，但成功率絕非百分百，即使成功，有效率亦不是，60%至70%已不錯。即使有了疫苗，如何大量生產仍是個難題。加上美國已變得很自私，不可倚靠它願意賣給其他國家（捐就更不用想）。所以希望中國盡快研究成功，必更願意跟世界分享，造福人類。

隨着世界重開，很多B.C.未解決的問題，A.C.也陸續回來，包括美國總統選舉和最重要的中美修昔底德陷阱式全面鬥爭，包括香港問題、貿易戰和科技戰等等。疫症沒有解決這些難題，但是個分水嶺，有直接和間接影響，甚至可改變結果。

特朗普的最優先任務當然是成功連任（不要誤會是美國）。很多人以為特朗普必贏，其實選情仍非常接近，且離開大選仍近半年，變數仍多。美國貨幣和財政刺激雙管齊下，印了3萬億美元，又派了2萬億，今年財赤或升至前所未見的GDP 15%以上。

對比2008年，今次拯救行動較快，規模更大，而且更「聰明」（蠱惑？）。政府除借錢給中小企外，更以「直升機」形式，派錢到消費者手中，亦即會計上讓企業以收入形式進帳，對股價來說，遠比以債或入股形式入帳更好。特朗普甚至曾說，如有需要，可直接買下所有航空公司未來兩年機票！這樣做法，跟造假帳有何分別？

在此情形，美股怎可能不強力反彈？標普距離歷史高位只約10%，納指更只約4%。但不要誤會這就對特朗普選情有很大幫助，請留意他也不再經常提起股市表現。因為受惠股市的主要仍是top 1%的富人，如果再炫耀股巿表現，只會激怒99%的老百姓。絕大部分美國人面對的實體經濟是另一回事，失業人數近4000萬，失業率近20%，第二季度GDP將前所未見的下跌近40%！即使經濟重開，估計年底失業率仍將高企在10%以上。

經濟學家Mundell提出宏觀經濟的trilemma（三元悖論）：不可同時擁有（1）穩定匯率、（2）自由開放資本帳和（3）獨立貨幣政策。經常以中國為例子，大部分時間，內地選擇（1）和（3），寧願稍為控制資本帳；而香港則選擇（1）和（2），貨幣政策就外判給美聯儲。

美國現在也正面臨一個更棘手的政治三元悖論。如要成功連任，特朗普必須平衡互有矛盾的3件事，只可選擇三之其二：（1）盡快成功重啟經濟，脫離有史以來最急的經濟衰退；（2）成功控制疫情，並防止嚴重的第二浪爆發；（3）如何應付中國崛起的挑戰。現在美國選擇的是（1）和（3），殘忍地放棄控疫。較合理和人道的選擇當然是（1）和（2），摒棄阻擋中國發展的歪念。

美國充滿樂觀的愛國者，他們認為疫情將很快變成過去，一切將回復正常，今次衰退亦將是有史以來最短的一次。名策略師Tom Lee更預測標普將在年底前再創新高！這個預測不是無可能，但如成真，將完全是無限QE的功勞，跟基本面脫節，PE高達30倍以上！

不過，成功重開經濟的前設是成功控疫。過急重開，但仍未有足夠測試系統，接觸追蹤系統和人手，後果堪虞，出現第二浪的機會很高。再加上美國的嚴重反科學傾向，例如特朗普支持者拒戴口罩，簡單的科學事實，已淪為部族圖騰。他們亦拒絕承認家居隔離無用，幾同謀殺，跟民主一點關係都沒有。用藥也不妥，迷信效用有限的HCQ，當然拒絕跟香港學習，用證明非常有效的Kaletra加Interferon beta-1b和Ribavirin的雞尾療方。不科學，所以就一直無法把每天感染個案大幅減少，平均死亡人數更高企在1000以上，非常恐怖。

政府又再妖言惑眾，忽悠國民所謂群體免疫是一條可行甚至更佳的路，根本毋須防止感染。這是一個非常嚴重的致命謊言，Covid是一個死亡率非常高的疫症，更尚未完全了解康復後患，連有否長期免疫力都不知道。提出此無良建議無非兩個原因，第一是他們知道死的大多數為低收入、年紀較大的黑人和其他少數族裔，對上等白種人影響不大。第二，他們口雖硬，但其實經濟面臨崩潰，悲哀的事實是美國沒有選擇，必須賭一把，盡快重開經濟。我終相信特朗普的一句話，「殘忍承諾」無論第二浪多嚴重，也絕不會再次停擺經濟。但問題是如第二浪的每天死亡人數是二千、三千或更多，死的將不止是窮黑人，連白人的父母、朋友，甚至子女都將愈來愈多染病和去世，他們會否真的仍然鐵石心腸，視若無睹，繼續參加派對和進場觀看球賽？我非常懷疑。

處理疫情失當，連累經濟崩潰，總統當然責無旁貸。但特朗普仍無恥地拒絕承擔任何責任，至此他的無能和自私已表露無遺，只有完全盲目的人才會仍讚揚他的聰明才智和處事能力！

特朗普盡力推卸責任，最佳替罪羊是中國，順帶把世衛拖落水，為了自保連CDC也不放過。把所有問題都賴在別人身上，尤其是異族，激發出醜陋的種族主義，是歷史上最有效推高支持率的不二法門，手法跟希特勒雷同！B.C.前的近兩年，美國已以所謂不公平貿易和華為間諜活動威脅國家安全（毫無證據）等藉口來攻擊中國，挑起了貿易和科技戰。中國忍讓，終在今年1月達成第一階段貿易協議。疫情拖延了第二階段談判，科技戰也稍為休歇，但近日美國又再加強針對華為旗下海思的技術限制，同時又拉開金融戰線，威脅中概股上市地位。

上周某大投行安排了一個小規模CIO電話峰會，其中一位參加者為Stanley Druckenmiller。他現時投資態度較為審慎，但認為特朗普極需要落實中美第一階段貿易協議，所以暫時不會把貿易戰升級。但到了八九月，如選情不利，就可能採取行動。

港區國安法屬內政

這猜測有道理，但中國不是一個只懂捱打的被動者。因為美國的長期無理打壓，中國的國家安全意識也在上升。B.C.前香港社會動亂嚴重影響普通市民日常生活，更傷害基本行動和言論自由，甚至生命安全，所以在A.C.後無法不出手，直接由中央成立港區國安法。這是純粹內政，但亦是反守為攻的一着。中方沒有低估美反應，放棄香港單獨關稅區和貿易地位是意料中代價，恐嚇制裁某些香港和內地官員，只是不管用的小動作。

科技戰的升級對半導體技術發展影響較大，但即使不推國安法，不見得美國會放過華為（替孟小姐不值）。中國定必再加緊整個產業鏈的本土化，包括EDA和生產器材，不容易但亦不是沒可能，時間問題而已。台積電仍有義氣，雖答應到Arizona設廠，但並未放棄南京廠房。ASML也受影響，但荷蘭公司未必完全聽從美國指令。說到底，7和未來5、3納米技術固然重要，但主要是手機端才需要最細小和省電的芯片。伺服器也需要速度，耗電量對成本重要，但不是最大問題。在很多工業，即使國防等應用，體積和耗電都不是大問題。

最關鍵是5G各樣標準的制定權，在這方面似乎華為仍有頗大優勢，佔據近半的IP產權。美國的最大弱點是隨着原來AT&T的解體，Bell Labs的沒落，最後連Lucent都被Alcatel收購，然後再跟Nokia合併，美國已再無任何大型電訊器材公司，所以司法部長Barr才會越權建議美國收購Nokia和Ericsson。中方還擊，主要需看兩個層面：貿易和金融。貿易戰或將升級，但如連第一階段協議都不能落實執行，對美國農業影響尤其嚴重。Wisconsin和Iowa等重災區，亦是關鍵的搖擺州份。

如貿易戰再升級，美國將企圖加速把生產鏈搬離中國，最好是回歸美國。說容易，做非常難。A.C.後，每個美國工人的醫療保險費必飛升，疫情期間，連自僱人士都拿到失業金，即意味着僱主在未來不能再輕易剝削gig（兼職）工人的各種福利，是所有僱主（例如Uber）的頭痛。台積電講得最清楚，美國生產成本高昂，如無政府補貼，不可能搬去。雖沒公布，但估計美國將提供上百億美元資助。但不是每家企業都如台積電般重要，普通工廠怎可能負擔成本？

搬到其他發展中國家一定會繼續，但未來兩年肯定減慢。中國疫情控制得最好，印度、巴西和墨西哥等仍是每天數千宗的熱點。即使蘋果或P&G等有興趣尋找新的供應商或設廠，旅遊仍是個大問題，有誰願意當「死士」？ 況且A.C.後企業元氣已傷，有能力再花錢分散投資在多條供應鏈和大增庫存嗎？2008年後，銀行被迫去槓桿，ROE大跌，從此市場給予的估值更低。工業股亦可能出現類似情况。

金融戰較新，馬上最受威脅的是在美國上市的中概股，但這個影響有限，且可能有利於香港，損失的反而是美國的交易所。限制美國投資者投資中國，同樣最大損失者也可能是美國。經常帳和資本帳，是一個錢幣的兩面，如美中貿赤真的能縮小，那麼相反美國流向中國的資金理論上極可能將增加，中國則將減少在美國的投資。MSCI給予中國的權重遠比中國佔全球GDP比例低，且大部分美國投資者仍低配，令到再減持更困難。

中國正在試探美國的底線，敢不敢真的阻礙中國自由使用美元，包括干預香港的聯繫匯率，甚至針對中國擁有的一萬億美國國債，進行選擇性違約，或凍結中國的美元資產。數年前，這些事情根本毋須討論，絕不可能發生，希望現在機會仍不大，但甚麼都變得有可能。

美國必須三思後果。美元是全球儲備貨幣，美國亦倚賴外債填補雙赤，如隨便干預美元持有人的權益，定必大大影響全球對美元的信心。更重要的是中國也有強大的反擊能力。中國不單止是世界工廠，亦是個巨大市場，以PPP計算，早在2014年已超越美國。在緊急情况下，可拒絕以美元進行貿易（可改用人民幣、歐元或甚至SDR），迫使世界各國在美元與中國（貨和市場）之間作困難的選擇。中美貿易，即使願收美元，或許加價10%。

中美競爭是一場馬拉松

中美競爭是一場馬拉松，短期美國來勢洶洶，似佔上風，但長期局勢未必一樣。最重要事實仍是中國人口是美國四倍多，STEM畢業生是八倍。中國仍是發展中國家，增長率仍比美國高，今次疫情對美國影響亦較大，所以兩國GDP差距突然加速收窄，今季甚至叮噹馬頭。如美國跌到第二位，還能維持美元的高昂特權多久？

美元的最強支柱當然是軍事力量，並非黃金儲備。但當世界警察不容易，美國國防開支近8000億美元，多於後面九個國家的總和，比19世紀英國執行的"two power standard"更誇張！美國的海外軍事基地更多達800個，中國則只有一個。這麼龐大的國防開支，在戰爭時或有作用，但當然誰也不願見到大戰。但在A.C.後負債纍纍的年代，這就是百上加斤的超巨負擔。世界一哥還勉強可靠印鈔票來充撐場面。數年後當失去寳座時，怎麼辨？

（中環資產持有台積電、Apple及ASML的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]