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劉思明：熱炒股捱沽 軟件互聯網股動力佳

【明報專訊】港股沽壓沉重，特別是醫藥生物科技、資訊科技股處捱沽狀態。不過，大市也不乏回穩或大彈股份，軟件互聯網股動力明顯較強。

恒指昨低開後曾經倒升，但好快急轉向下，午後最多跌521點、低見22,779點，之後反彈曾收復失地重上23,300點，收報23,132點，跌168點或0.72%；國指跌0.17%。大市成交1327億元，高於60天平均一成多，交投暢旺。

中資金融股內銀股最強勢

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率27比73，跌逾3%佔下跌股份近兩成；陽燭對陰燭為33比67，大市普遍下跌，沽盤積極且壓力較大。本報數據庫追蹤的30個行業，中資金融、家品及零售逆市上升，惟升不足0.3%。

中資金融股以內銀股最強勢，建行（0939）、招行（3968）、農行（1288）、郵儲行（1658）高開高走，農行、郵行收市升逾2%。個別方面，申洲（2313）、中燃氣（0384）高開升逾1%收市。

中燃氣與同業潤燃（1193）的股價相對恒指，分別經過3、4月上升跑贏恒指後，5月初以來偏軟跑輸。不過，新奧（2688）相對恒指，3月以來趨勢持續跑贏。走勢上，新奧近1個月在85至90元上落，短線入市以低收50天線約81元止蝕；中燃氣調整後於25元初見支持，也可視作追落後之選。

昨逾九成行業跌 醫藥保健最差

昨有超過九成行業下跌，有中有一半跌逾1%跑輸恒指，醫藥保健跌3%表現最差，其次本地零售服務、綜合企業、原材料、科技器材跌約2%。若細分來看，生物科技（包括未有盈利B類股）、醫藥、資訊科技的沽壓沉重；藥明生物（2269）、康希諾生物（6185）昨分別最多跌半成及一成，收市收復跌幅不足一半；藍籌藥股石藥（1093）、中生製藥（1177）雖由低位回升約3%收市，收市仍跌約半成以上。中芯（0981）、中興通訊（0763）跌4%、5%收市。

相比下，軟件股微盟（2013）、互聯網股平安好醫生（1833）、零售消費股滔搏（6110）或教育股東方教育（0667）等，昨天同樣最多跌逾半成，但收市跌幅大幅收窄至1%，低位承接力明顯較佳，自然值得看高一線。

[劉思明 數據尋寶]

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