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收租股全線跌 領展股息率撲5厘

【明報專訊】本地收租股在內地醞釀通過「港區國安法」下率先「被犧牲」，地產業務成分較重的港鐵（0066）、房地產信託如領展（0823）、冠君（2778）及泓富（0808），以至發展商如太古地產（1972），昨日全均破底，港鐵跌2.38%至36.85元，領展跌3.06%至57元。

近期不少傳統穩健的收租股、房託、地產股，甚至地產業務比重相對較高的港鐵，股價跟隨市况愈炒愈低，變相拉高該等股份的息率。隨着股價創新低，連一向相對低息的領展，股息率亦相應拉高至逼近5厘，冠君及泓富更升至7至8厘。不過，以冠君為例，在2008年金融海嘯本港股份資產價值嚴重受壓期間，股價跌到1.31至2.08元，股息率大幅抽升至18至29厘不可同日而語。無論如何，這仍然足以吸引不少「好息」之徒買入。

京華山一研究部主管彭偉新指出，地產股及房託等股價受壓，與內地醞釀通過港區國安法，影響投資者信心有關，預期投資者或資金減慢來港步伐。

專家：現入市或須坐盤

匯盈資產管理董事總經理謝明光則認為，投資者現價追入房託等股份，會否賺息蝕價，取決於投資者持有時間及如何擺放止蝕位。當然，若是長線投資的話，現價位追入不見得有問題，但是在當前波動的市况下，則要有心理準備坐盤一段時間。

相關字詞﹕太古地產 泓富 冠君 領展 港鐵

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