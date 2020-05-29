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人大閉幕 政策概念股「散水」 石藥領跌藍籌 新經濟股捱沽

【明報專訊】人大會議昨日閉幕，政策概念股全部「散水」。昨日有投行引述石藥（1093）指，計劃部分藥品減價，觸發該股股價勁跌一成，中生製藥（1177）亦同樣捱沽，「插水」4.9%，成為表現最差的兩隻藍籌股。除醫藥股外，5G概念股及「ATMX」等新經濟股普遍下跌。證券界相信，市場擔心中美角力影響後市，投資者先行沽貨，亦為迎戰網易等大型新股作出準備。

明報記者 陳偉燊

花旗發表的報告引述石藥管理層指，預期神經系統疾病產品恩必普因受獨家藥價談判影響而降價，但是管理層有信心，此舉有助進一步擴大該項藥品的銷量。另抗腫瘤產品克艾力隨着進行集中採購後，首季銷售大升1.14倍，管理層對此產品保持信心。該集團更有意在今個財政年度，將腫瘤科用藥的銷售團隊，由今年首季約2400人，增至4000人。

騰訊阿里挫2% 美團逆市升

大華繼顯的報告還指出，石藥旗下克艾力在顯著減價後，經集中採購的銷售量明顯增長，料該項產品在年內可以達到30億元人民幣銷售額。神經科系統產品歐來寧則受到剔除省級醫保名單影響，銷售下跌63.7%。儘管大行看法正面，但減藥價的消息，令石藥昨日的跌幅一度達到12.51%，將過去一周累積的升幅抹掉，比生物科技股如康希諾（6185）的6.21%跌幅為多（見表）。

除醫藥股之外，近期受追捧的5G概念相關股中興（0763）跌5%。手機股瑞聲（2018）跌3%，小米（1810）跌2%。ATMX當中，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）均跌2%，只有美團（3690）昨日仍升逾1.25%。

券商料投資者套現迎網易

輝立資本基金經理陳煜強指出，醫藥、新經濟及5G概念股全線向下，與投資者擔心中美角力影響後市有關。昨日投資者追入內銀股力撐，純為期指結算有關。即使後市未必大跌，但是大市變成「政治市」，會變得很反覆，走勢難料，最終取決於資金流向。

匯盈資產管理董事總經理謝明光稱，美資大行昨日沽售5G概念、醫藥股等較為積極，物業管理概念亦捱沽，但是他相信，這或與投資者需要為認購集資過百億元的大型新股網易，先行沽貨套現早作準備有關。

相關字詞﹕美團 阿里 騰訊 小米 瑞聲 中興 康希諾 中國生物製藥 石藥

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