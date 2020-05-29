盧駿匡：五窮月兌現機會大

不過，接着一個交易日（本周一）恒指出現技術反彈，並且陽燭收市，反映市場恐慌情緒有緩和跡象，這天的低位亦成了短期支持。統計數據顯示，假若這種支持失守，將會出現急速的大幅下跌， 因此23,756點及22,519點會成為後市的關鍵。

從短線市寬的角度來看，暫時仍然未跌至超賣區，意味着仍然有下行空間。如果恒指進一步回落，有機會回補3月24日的上升裂口，即是跌至21,700點水平。

另一點值得關注是長線市寬，近日再創一年新低，並且接近20%水平，顯示現時仍然處於熊市三期，未有任何牛一跡象，因此炒股難度仍然甚高，較上算的策略是以期指即市為主要操作，盡量減少投資組合中的持股量。據歷史數據統計，五窮月的機會只有一半，不過今個月相信會有很大機會兌現。

此外，在過去兩星期有不少生物科技及新經濟股在創新高後急升，並且成交同步增加，這種情况多會是見頂的警號。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]