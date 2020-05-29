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經濟
2020年5月29日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
基金轟港交所企業WVR建議寬鬆 質疑機制有否必要 貝萊德：1股1.5投票權已足夠
基金公會：企業WVR勢在必行 望釐清規定
美團創始人王慧文減持 套現2.7億
歐盟否決3英國併購 長和上訴得直
商交所前董事 入稟申海航清盤
美國會屬會警告：內銀政策風險大 呼籲評估是否讓投資者參與投資
人行啟逆回購操作 向市場放水2400億
DYNAM：正物色擴張市佔率機會
小股東要求證監查利豐私有化
友邦香港2月網上查詢急增4倍
吉利配股集資67億
中生製藥首季基本純利跌14.6%
旅業不景 波音裁員逾1.2萬 聯合國：今年遊客將減六至八成
美對冲基金大佬 沽清巴郡持股
美首季GDP 修正跌5%比初值差
張兆聰：奢侈品股表現佳 普拉達逢低吸
黃智慧：潤泥受惠行業需求回暖
何民傑：疫後看重共享經濟
技術取勝：中國電信2.7元阻力不輕
盧駿匡：五窮月兌現機會大
人大閉幕 政策概念股「散水」 石藥領跌藍籌 新經濟股捱沽
收租股全線跌 領展股息率撲5厘
萬達酒店料上半年轉虧
卓悅葉俊亨同名同姓借錢
劉思明：熱炒股捱沽 軟件互聯網股動力佳
周顯：港股愈玩愈縮有因
譚新強：美國面對政治三元悖論：（1）經濟 （2）抗疫 （3）打壓中國
湯文亮：跟物業代理去投資
港人移居迪拜僅兩年成功上車 當地開支較少 員工獲按揭津貼
國安法公布後 東環買家腳軟撻訂 不足兩周損手逾30萬 原業主加價5萬再放售
十大屋苑按月成交 逾1年來首破300宗
半山捌號昨沽35伙 佔首輪五成
力寶中心銀主盤逾億沽 3年貶值6%
新地藍地紫田村項目申建96伙料獲批
豉油街蚊型地最低入標呎價2277元
技術取勝：中國電信2.7元阻力不輕
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【明報專訊】中生製藥11.7元料有阻力（圖）
永達汽車或向上挑戰9元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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基金轟港交所企業WVR建議寬鬆 質疑機制有否必要 貝萊德：1股1.5投票權已足夠
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