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何民傑：疫後看重共享經濟

【明報專訊】「共享經濟」又稱為「協同消費」（Collaborative Consumption）。美國得州州立大學社會學教授馬庫斯費爾遜（Marcus Felson）和伊利諾大學社會學教授喬斯佩思（Joe L. Spaeth）發表了一篇論文《社群結構與協同消費的方法》，那是1978年的事。查實遠至人類遊牧社會，已經有「共享」活動，由生產工具到家庭用品，基本無分彼此。

馬化騰：資源分享3模式

騰訊主席馬化騰在《共享經濟》一書中，把共享經濟下閒置資源的分享模式分為「使用權剩餘分享」、 「所有權剩餘分享」及「時間剩餘分享」3種。前兩者建基於實物分享，後者則建基於時間分享。「使用權剩餘分享」可以是資金、物品，反正閒着，物盡其用；「所有權剩餘分享」形式如以物易物，循環再用物品；「時間剩餘分享」則將個人能力最大化使用，睡覺也可直播收取賞金。

全球面對疫情痛擊，各國應對經濟蕭條，在戰爭時候才會出現的以物易物和循環再用不再是環保口號，而可能成為經濟蕭條底下的活動常態。但現在科技發展確實可以幫助不同種類的共享經濟活動加速推廣，甚至和原有經濟模式有機連結。

共享經濟大潮流 港逆向而行

香港似乎和這個共享經濟的大潮流逆向而行，無論是共享單車、共享食物還是共享汽車都受種種官僚規章的制約，無法拆牆鬆綁，落後於形勢，卻說想打造智能城市。其中Uber是共乘汽車的全球翹楚，但全世界只剩下香港未展開規範化立法。這星期他們就公布將亞太區總部從新加坡搬遷來香港，香港有接近25萬名司機伙伴，超過6400間餐廳和他們合作送餐，難以想像規範化後帶來的經濟效益和正面界外效應。

Uber周四美股收巿報34.88美元，在疫情下出外活動大減，但股價並無相應大跌，可視為市場看好其未來業務，還有在重視公共衛生的後疫症時代，汽車的衛生資訊可讓乘客更放心租用。

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[何民傑 錢本善]

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