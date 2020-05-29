黃智慧：潤泥受惠行業需求回暖

另外，環保政策和內地淘汰落後產能，供應側改革令庫存減少，整體供過於求的局面已得到改善，亦支持水泥價格上揚。

庫存減 支持水泥價上揚

華潤水泥（1313）為中國華南地區的大型水泥、熟料及混凝土生產商，今年首季度的銷量亦受到影響。期內，集團的營業額55.94億元，按年下跌25.5%，純利倒退25.2%至11.14億元。不過，整體毛利率按年增加1.3個百分點至49.2%；其中水泥的毛利率由2019年同期的41.4%，增加1.5個百分點至42.9%，而熟料及混凝土毛利率，則分別回落至39%和18.4%。期內，集團的水泥對外銷量按年減少26.6%至1,181萬噸，惟水泥的平均售價由2019年首季度的382.6元，增加6.7%至408.1元。

不跌穿8.7元續持有

去年度，集團完成建設在貴州省安順市的一條年產能約140萬噸的熟料生產線，以及兩條總年產能約200噸的水泥粉磨線；而混凝土總產能不變。期內，集團的水泥、熟料及混凝土生產線的利用率分別為102.1%、112.7%和39.2%。

走勢上，5月11升至10.82元遇阻回落，期後形成下降軌，失守條主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，惟跌至保歷加通道底線後沽壓料減，宜候低9.4元吸納，反彈阻力10.8元，不跌穿8.7元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

金利豐證券研究部經理

trurywong@kingston.com.hk

[黃智慧 焦點股]