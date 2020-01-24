美首季GDP 修正跌5%比初值差

首申失業救濟人數回落至212萬

市場人士認為數據反映美國經濟已經觸底，美股早段連續第三日向上。以沙特阿拉伯為首的油組，打算維持減產規模至今年底，但仍需俄羅斯等盟友同意，油價昨午夜前跌約1%。

自大部分經濟活動在10周前暫停以來，美國已有逾4000萬人首次申領失業救濟。至少連續申領兩周的持續申領失業救濟人數為2105萬，較前一周減少近400萬人，反映多了失業人士重返工作崗位。從申領失業救濟的數據推算，美國最新失業率為14.5%，較對上一周的17.5%回落。

此外，美國4月耐用品訂單按月跌17.2%，是2014年8月以來最大跌幅，而且下跌幅度較3月時的16.6%有所擴大。扣除運輸的耐用品訂單，按月跌7.4%。此外，美國4月二手樓臨時買賣合約指數，按月急跌21.8%，按年跌33.8%，是2001年1月有紀錄以來最大跌幅。

（綜合報道）

[國際金融]