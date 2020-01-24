美首季GDP 修正跌5%比初值差

【明報專訊】美國第一季GDP修正值按季折合成年率萎縮5%，收縮幅度比初值大，主要由於庫存投資下修。這是2014年首季以來美國首次GDP萎縮，也是2009年金融海嘯以來最大季度跌幅，反映個人消費支出、出口、非住宅固定投資的負面影響。在美國逐步重啟經濟活動之際，上周再有超過210萬美國人首次申領失業救濟。不過申領數字已連跌8周，較3月底所創的690萬峰值顯著下降。
首申失業救濟人數回落至212萬
市場人士認為數據反映美國經濟已經觸底，美股早段連續第三日向上。以沙特阿拉伯為首的油組，打算維持減產規模至今年底，但仍需俄羅斯等盟友同意，油價昨午夜前跌約1%。
自大部分經濟活動在10周前暫停以來，美國已有逾4000萬人首次申領失業救濟。至少連續申領兩周的持續申領失業救濟人數為2105萬，較前一周減少近400萬人，反映多了失業人士重返工作崗位。從申領失業救濟的數據推算，美國最新失業率為14.5%，較對上一周的17.5%回落。
此外，美國4月耐用品訂單按月跌17.2%，是2014年8月以來最大跌幅，而且下跌幅度較3月時的16.6%有所擴大。扣除運輸的耐用品訂單，按月跌7.4%。此外，美國4月二手樓臨時買賣合約指數，按月急跌21.8%，按年跌33.8%，是2001年1月有紀錄以來最大跌幅。