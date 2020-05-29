旅業不景 波音裁員逾1.2萬 聯合國：今年遊客將減六至八成

航空業陸續公布裁員計劃，美國飛機製造商波音、美國航空集團（American Airlines Group）及英國最大廉航易捷航空（EasyJet）也公布裁員，以減省開支。國際航空運輸協會（IATA）的分析報告指出，今年底全球航空公司的債務將增至5500億美元（約4.3萬億港元），較年初增長1200億美元（約9360億港元）。除了已宣布的1.2萬人外， 波音稱未來數月還計劃再裁過千員工，海外分公司也在裁員計劃之內，並將按照各自的時間表公布。

波音稱，疫情對航空業的影響，意味未來幾年客戶所需的商用飛機及服務將大減，令波音需要調整生產線及辦公室的職位。不過波音位於華盛頓州的工廠，將結束為期4個月的停產，恢復小量737MAX飛機的生產。波音表示，隨着公司實施安全和產品質量檢查，將緩慢重啟該項目。波音股價早段升逾3%。

面對客運需求減少，美國航空集團也將裁減30%的管理和行政人員，相當於在美國約1.7萬名管理及支援人員當中，裁減5000多人。美國航空表示，經濟活動逐漸重啟之際，開始看到需求回升的迹象。不過溫和的增長，不足以挽救工作崗位流失。普遍航空公司認為，旅遊需求可能需要數年才能恢復至疫情爆發前的水平。

華府援助限期過後 料有裁員潮

美國航空的人力和全球事務執行副總裁埃貝魏因（Elise Eberwein）向員工透露，在可見的未來，須為縮小營運規模作準備。該航空公司表示，員工可在6月10日前自願申請離職，若自願離職的人數不夠，將強制裁員。相關細節將在7月公布，被裁員工在9月底前仍可獲發薪酬。

這是由於美國多家航空公司早前以9月底前不減薪、不裁員作條件，換取美國政府的薪酬等援助。美國航空已獲政府提供58億美元，用以支付職員薪酬。美國航空正計算，一旦聯邦資金的限制措施到期，它還需要多少機師及空中服務員。美國航空現僱有10萬人，近4萬人已申請提前退休或休假。

UNWTO倡建「空中走廊」

歐洲主要廉航易捷航空，也計劃在1.5萬名員工當中裁員約4500人，裁減三成人手，以改善資金流。易捷預計，在截至9月30日的財季，運力將為去年同期規劃運力的30%左右。飛機數量將在明年底減至302架左右，較疫情爆發前的規劃少51架。

UNWTO建議，疫症傳播風險低的國家可組成「空中走廊」，讓旅客在「空中走廊」之間旅行，為國際旅行邁出第一步。疫情仍然嚴重、新冠肺炎累計死亡人數突破10萬大關的美國，也在推動美國的國際航班復飛。美國政府1月禁止兩周內曾到過中國的非美國居民入境，以致大量美國航空公司2月起停飛中國，只有中國的航空公司有小量航班接載滯留美國人士回國。美國運輸部早前以未遵守通知要求為由，推遲多班接載中國留學生回國的包機，被內地輿論質疑是要為中國加快批准美國航班復飛而施壓。

（綜合報道）

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