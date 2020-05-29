中生製藥首季基本純利跌14.6%

中生製藥表示，疫情全球蔓延對世界經濟增長造成嚴重打擊，其間醫院普通門診和住院病人大幅下降，除呼吸機、口罩、診斷試劑盒等與新冠肺炎相關的醫療產品外，多數其他類別藥品銷售受到不同程度負面影響。部分入圍新一輪國家集中採購和醫保目錄價格談判的品種，也因為疫情銷售受到影響。國家鼓勵新冠肺炎疫苗和治療藥物研發，但限於新藥研發需要的周期，短期內尚無重大突破。

新產品銷售佔總收入32.9%

集團首季的收入按年升0.2%至62.2187億元，新產品銷售佔總收入的32.9%。集團首季的研發總開支9.94億元，佔收入的16%。集團截至3月底的現金及銀行結餘約161.1847億元，資產及負債比率為38.4%，較2019年底的30.9%升7.5個百分點。

首季的產品銷售情况方面，集團肝病用藥銷售額約13.3億元，佔集團收入21.4%﹔抗腫瘤用藥銷售額約19.8億元，佔收入的31.9%﹔骨科用藥銷售額約4.7億元，佔收入7.5%﹔抗感染用藥銷售額為4.2億元，佔收入的6.7%﹔呼吸系統用藥的銷售額為3.3億元，佔收入約5.4%，其他藥銷售額為16.9億元，佔收入的27.1%。