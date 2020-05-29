友邦香港2月網上查詢急增4倍

推嚴重傳染病保障 低門檻吸年輕人

該保障計劃賠償額並非實報實銷計算，而是透過九宮格理賠概念及4個計分步驟作評估，包括嚴重及是否需要入住深切治療病房等。如果中途已索償部分保額，保費也會因保額降低而遞減。

友邦保險香港及澳門產品策劃部部門主管馮偉成表示，產品設計簡單，不會因為醫生診斷為簡單或複雜而影響賠償程序，而且投保人可以選擇每年續保或每5年續保，不過保費就有分別，以28歲女性非吸煙為例子，該年全年保費為1700港元，唯選擇5年續保期，保費升至1940港元。另外，未來若患上未知新型嚴重傳染病也會受保，只要得到世衞宣布為「國際關注的突發公共衛生事件」即納入保障範圍內。

友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，新保障計劃以保險經紀銷售為主，未來會考慮放在網上銷售及花旗銀行代理，並認為會受25至40歲客戶歡迎。由於疫情關係，為減少社交接觸，友邦推動網上銷售，旗下iSHOP在2020年2月期間網上查詢量較去年同期增加4倍，但她相信網上銷售仍以簡單產品為主，而較為複雜產品仍要透過保險代理銷售。