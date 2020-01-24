DYNAM：正物色擴張市佔率機會

Dynam更正物色增加彈珠機遊戲館業務市場佔有率的機會，及繼續發展飛機租賃業務。Dynam周三公布業績後，昨日股價跌6.54%，收報7.29元。

繼續發展飛機租賃業務

勝田久男表示，在4月份大部分彈珠機遊戲館受影響，旗下遊戲館在4月底有96%停止營運，當月營運收入下跌65%。就算5月份開始放鬆限制，經營場館及遊戲機使用率只有約一半，營運收入只及平時70%。位於東京的遊戲館於明天開始重投運作，北海道的埸館亦於不久的未來恢復運作。他們會物色機會增加市場佔有率，目前無意裁減員工，反而着力提高營運效率、降低成本及增加低投注機。

至於飛機租賃業務方面，勝田久男稱，現時集團旗下3架飛機均為營運狀况良好的窄體機，營運上沒有大變，並繼續提供現金流。疫情只帶來一時的影響，集團中長期仍然會經營飛機租賃業務，在當前市况下審慎物色擴充機會，仍然以3年內增加至20架飛機作為目標。新業務如開發供賭場玩家參與的角子機業務，則受疫情影響，但是他說，Dynam有意向更多澳門賭場提供新的角子機，並留意開發越南、新加坡及馬來西亞市場的發展機會。