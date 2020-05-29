人行啟逆回購操作 向市場放水2400億

人行已於本周二（26日）及周三（27日），分別進行了100億元及1200億元的逆回購，期限同為7天，而中標利率則為2.2厘，即本周暫時累計已淨投放3700億元。

期限7天 中標利率2.2厘

在此之前，人行已連續37個交易日沒有逆回購。人行稱，是次逆回購是為對冲政府債券發行、企業所得稅匯算清繳等因素的影響，從而維護銀行體系流動性合理充裕。

數據顯示，本周新增專項債發行規模將達5627億元，創歷史新高，大規模債券發行或會對資金面造成不穩定。

中美衝突升溫 人幣9月新低

人民幣近日轉弱，離岸人民幣（CNH）匯價於周三晚大跌，曾一度低見7.1965，為9個月以來新低。人行昨日公布人民幣中間價為7.1277，按日下跌185點子（1元等於10000點子）。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，中美衝突升溫，人民幣將顯著受壓，預計短期內中美緊張局勢或續利淡人民幣，惟經濟和利率優勢及較強的中間價或有助防止人民幣跌破7.2。

截至昨晚9時半，離岸人民幣報7.1602，升161點子；在岸人民幣（CNY）報7.1462，升209點子。