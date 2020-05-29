美國會屬會警告：內銀政策風險大 呼籲評估是否讓投資者參與投資

明報記者 歐陽偉昉

報告認為，美國的投資者難以確定內銀所承受的真正風險水平，因為中國評級機構會系統性地調高境內債券的評級，銀行亦會通過資產管理公司，出售其不良貸款資產，使內銀可以大幅在帳面上低估其不良貸款，表面上資本充足水平符合國際標準的銀行。

指不良貸款被低估 潛藏風險

中國監管機構在2016年開始鼓勵銀行清理不良資產，至去年底合共處理6.4萬億元人民幣不良資產，報告認為，以上的處理速度很大機會是不可持續，今年中國經濟受疫情打擊，預期不良資產出售會再增加。

早前中美達成的首階段貿易協議，列明美資機構可直接在境內購買中國銀行的不良資產，不過報告警告，由於市場不透明，如果投資者無法獲得準確的市場和價格信息，將無法準確評估價值，報告質疑美國是否可中獲益，抑或是「為中國清理金融市場買單」。

應政策要求 或損美股東利益

此外報告亦指出，隨着A股擴大納入MSCI新興市場指數和富時羅素的全球指數系列，美國投資組合內的A股佔比亦在增加。不過，內銀需要應中國的政策要求，或作出有損美國股東利益的決策，例如工商銀行（1398）去年入股出現信用問題的錦州銀行（0416）。

康證投資研究部董事李聲揚認為，過去市場一直認為內銀帳面上的不良貸款率是有低估，不過因為內地市場資訊不透明，加上第三方評級機構獨立成疑，市場對實際金額的估算各異，不能肯定以上潛在的風險，是否完全在內銀的股價上反映。

李聲揚：美方未必有跟進行動

對於國有大行需要執行國策，或會違背股東的利益，他認為雖然近年發生頻繁，不過這是在投資時已能預料的事項，也反映了在內銀股長期偏低的估值。

美國近期有多項針對中國公司的舉動，白宮早前施壓阻止一隻公務員退休基金投資包括追蹤A股的指數，美國參議員亦通過一項會計法案，容許美國監管機構審計在美上市中國企業的財務報告。李聲揚認為，該報告似是擺姿態居多，不代表會有實際的跟進行動。其實報告中提及的並非新發生的風險，本港投資者其實已有一定的了解，對美國投資者則可能較為陌生。