商交所前董事 入稟申海航清盤

將於8月26日聆訊

據公司註冊處文件顯示，China Joy董事為商交所前董事莫峰。

值得留意的是，今次並非莫峰首次入稟申請海航清盤，翻查資料，China Joy 早在2012年已曾向高等法院申請將海航集團清盤，但其後China Joy 向高等法院聆案官表示，海航集團已償還大部分欠債，聆案官其後下令撤回呈請。

莫峰曾捲匯源內幕交易案

莫峰除了曾出任商交所董事之外，亦曾於2013年捲入匯源（1886）內幕交易案，其妻子孫敏最後亦被定罪。

事源可口可樂於2008年9月向匯源果汁提出收購，匯源復牌後股價急升164%，孫敏則在同年7月30日至8月29日期間，通過自己與莫峰名下4間公司買入超過860萬股匯源股份，待股價其後急升時悉數沽售，兩人扣除開支後獲利超過5510萬元。

再遭入稟清盤的海航，其流動性風險因新冠肺炎疫情進一步提高。今年2月底，海南省政府牽頭成立海南省海航集團聯合工作組，入主海航集團，協助集團進行風險處置工作，旗下港航亦在去年年底，被愛爾蘭飛機租賃公司AWAS Leasing One LLC入稟高等法院，追討約292萬美元（約2276萬港元）的飛機租賃費用。