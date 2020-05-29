歐盟否決3英國併購 長和上訴得直

法院：歐委會需重新審視評核取向

長和昨日表示，對於歐盟普通法院裁定其反對歐盟委員會2016年否决3英國及O2合併的上訴得直裁決，表示歡迎。按法院決定，委員會需要重新審視對電訊業合併的評核取向。

2016年擬千億併購英國O2

長和稱，其在上訴中指出，歐盟委員會審理該合併及其他歐洲電訊商等合併的取向，是以錯誤的成見作導引，以為每個歐盟成員國需要至少4家流動網絡營運商才可維持市場競爭。這個取向無視市場實况，無視歐洲以至全球各地許多合併成功案例曾為市場帶來重大投資、網絡改善，以及因流動網絡營運商合併而為消費者帶來利益的種種明證。但是很不幸，歐盟委員會的取向，煞停或妨礙了多項本來能為歐洲消費者和電訊行業帶來新投資、創新和裨益的重要電訊業整合方案。

歐盟普通法院的判辭指出，歐盟委員會雖然認為，失去3英國會令虛擬網絡商處於較弱的談判地位，但法院認為，只佔細小市場份額的3英國就算規模擴大，充其量對競爭形勢會帶來影響，而非左右市場佔有率，不足以說明合併有阻市場有效競爭。

長和指出，將細閱法院的判決，並在適當時候作更詳盡的評論。