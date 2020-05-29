經濟

美團創始人王慧文減持 套現2.7億

【明報專訊】近日WVR上市公司美團點評（3690）股價屢創新高，有創辦人亦趁高位沽貨，昨日聯交所披露，美團創始人之一、高級副總裁王慧文在周二（26日），即是在美團公布首季業績翌日，以每股平均價136.89元沽出200萬股B股，套現2.74億元，B股持股量由0.46%降至0.42%。美團股價昨日收報137元，升1.26%。

季績翌日每股均價136.89元沽貨

今次王慧文沽貨，成為美團在港上市以來首名減持股份套現的「特權股份」股東。美團點評回應指出，王慧文是按計劃交易個人所持股票屬於其個人規劃，且嚴格遵守了港交所的披露要求，不會影響公司正常運營。

完成減持後，王慧文仍持有2127.86萬B股，此外王慧文及其家族仍透過信託以Kevin Sunny持有A類股份約3640萬股，佔A類股份約4.95%，整批美團股份價值約79.02億元。每股A類股份擁有10票投票權，而B類只有一票，王慧文沽貨後，其總持股量由1.02%降至0.99%，投票權由3.11%降至3.09%。

預告年底退出管理層 保留特權股

美團首席執行官王興早在今年1月發內部信宣布，王慧文將於今年12月離任，並退出集團的管理事務。值得留意的是，雖然王慧文即將退出美團核心管理層，但他仍會保留手上特權股。

事實上，港交所（0388）在2018年修改上市規例，列出在4個情况下，會終止股東手上的不同投票權股份的權益，包括股東身故、不再擔任董事、被交易所認定無行為能力履行董事職責、或不再符合《上市規則》有關董事的規定。

王興當時透露，王慧文將繼續擔任董事及集團的終身榮譽顧問，意味即使王慧文退出高管理決策團隊，手上A股權益亦維持不變。美團早在2018年11月23日宣布，透過首次公開發售後股份獎勵計劃的下，向3名獨立非執行董事授出獎勵股份，當時王慧文獲發1570萬股B股。

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