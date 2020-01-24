基金公會：企業WVR勢在必行 望釐清規定

在企業WVR制訂方面，相比港交所提議的每股5票，公會認為，每股2.5票就已足夠，因若企業大股東持有30%股權，折算每股2.33票投票權已經可以70%的投票權控制子公司。而規定期限的「日落條款」方面，公會表示，新經濟公司市場及業務轉變迅速，首次批准實施10年期限太長，建議首次允許5年，最理想情况是此後不再續期，若要延續，每次應續期3年。

個人企業WVR應二選一

至於港交所建議，允許同一上市公司同時具個人、企業兩種WVR架構存在。公會認為，若容許兩種不同投票權混合實施，公司架構極複雜，不利小股東理解，建議現階段公司只能二者擇其一。基金公會行政總裁黃王慈明解釋，個人WVR的終止是「事件觸發」，企業WVR的終止則是「時間觸發」，令混合結構變得複雜，若一定要二者同時實行，應作統一標準。

基金公會主席李錦榮表示，公會並非認為企業WVR令香港市場出現倒退，他表示，雖然認同「一股一票」原則，但從現實角度考慮，始終市場成分逐漸改變，港交所需要吸引新經濟公司上市，只希望其能對投資者做出最大保障。