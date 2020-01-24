經濟

基金轟港交所企業WVR建議寬鬆 質疑機制有否必要 貝萊德：1股1.5投票權已足夠

【明報專訊】港交所（0388）就引入企業不同投票權（WVR）架構諮詢將於月底結束，全球最大私募基金貝萊德（BlackRock）繼2015年反對個人WVR後，再度嚴辭反對企業WVR。貝萊德回應本報查詢時重申，大企業有雄厚財力收購股份，質疑引入企業WVR是否有必要。貝萊德指港交所應收緊現有建議標準，例如將特權股每股投票權上限由5票縮減至1.5票，並強烈要求需要限制每家企業只能在1家上市公司擁有特權股份。

明報記者 馬迪帆

貝萊德表示，作為大型機構投資者，基金堅定相信「一股一票」的原則。貝萊德認為，巨型企業實際上並不需要不同投票權，皆因企業股東持50%以上股權就已是絕對控股，港交所提議的企業WVR制度則要求母公司持有至少30%股權，二者相差的15%股權，完全可以透過巨企雄厚的財務資源來取得。

貝萊德：堅信一股一票原則

雖然不認同推行WVR架構，但貝萊德在回應中表示，若港交所仍決定實施此制度，基金亦有數項修改建議，涉及包括股東股權要求、「日落條款」及續期時間等範圍。例如貝萊德認為，應要求企業股東在上市公司持最少四成經濟權益，配合每股特權股擁有1.5投票權，可令企業股東擁有約一半投票權；做法較在港交所原有設計，大幅收緊。

貝萊德亞太區投資督導團隊主管Amar Gill回覆本報查詢時指出，尤其要強調港交所未有規定一家巨企可在多少家子公司擁有「WVR票」。

Amar Gill解釋，據港交所現有建議，僅要求以企業WVR架構上市的子公司佔企業股東市值比例不超過30%，假若透過分拆市值較小業務上市，則企業可以在大量子公司擁有特權票。他表示，此舉會將風險轉移至獨立股東身上，建議只能允許企業股東以WVR架構分拆一家子公司上市。

限以WVR分拆一家子公司

Amar Gill表示，企業WVR制度帶來的不平衡，會導致上市公司更易作出只令部分股東獲益的商業決定，最終令公司價值被高投票權「騎劫」。

他細數架構背後的潛在風險，例如透過有關許可費、諮詢費及與其他公司合同安排，控股企業股東可能會成為最終得利者；公司可能作出損害自身利益的交易，包括進行架構複雜的收購，背後隱藏欺詐行為；又如公司可能自行撤換董事會成員，以削弱獨董監督能力等。

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